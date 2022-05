Kuorma-auto jäi jälleen kiinni Tampereen Mustanlahden siltaan

Hämeenpuiston suuntaan matkalla ollut kuorma-auto jumiutui kiinni siltaan. Liikenne jonoutui.

Kuorma-auto jäi kiinni Tampereen Mustanlahden siltaan. Mustanlahden risteyksen sillan korkeus on noin 4 metriä.

Aamulehti

Tampereen Mustassalahdessa jäi jälleen torstaina iltapäivällä kuorma-auto kiinni rautatiesiltaan. Auto oli matkalla Hämeenpuiston suuntaan.

Paikalla olleen Teemu Tuomisen mukaan tilanne kesti arviolta puolisen tuntia ja jonoa ehti kertyä paikalle. Jonossa oli myös poliisiauto. Poliisi meni Tuomisen mukaan selvittämään tilannetta ja alkoi ohjata liikennettä.

Osa jonossa olleista autoista lähti sataman risteyksen kohdalta tulosuuntaansa ja osa lähti kiertämään Ranta-Tampellan kautta.

Kuorma-auto lähti Tuomisen mukaan lopulta voimakkaasti peruuttamalla sillasta irti. Auto oli yläosastaan rutussa.

Aamulehti ei tavoittanut Sisä-Suomen poliisia kommentoimaan tilannetta.

Vastaavia tapauksia on sattunut Mustanlahden sillan alla ennenkin. Esimerkiksi viime helmikuussa siltaan jäi kiinni kuorma-auto katostaan. Tuolloin kuorma-auto saatiin irti laskemalla auton ilmajouset mahdollisimman alas.

Mustanlahden risteyksen sillan korkeus on noin 4 metriä. Ainakin 60-vuotias silta on valmistunut aikana, jolloin kuljetuskalusto on ollut nykyistä pienempää.