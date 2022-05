Suora lähetys lauantaina kello 10: Ahlmanin lehmät pääsevät kirmaamaan kesälaitumelle – Paikalle odotetaan runsaasti yleisöä

Ahlmanin lehmät päästetään kesälaitumelle Tampereella lauantaina 21. toukokuuta. Perinteinen tapahtuma on jouduttu järjestämään ilman yleisöä kahtena edellisenä vuonna. Tänä vuonna iloista kesämieltä pääsee ammentamaan myös paikan päälle. Lehmien laskua laitumelle voit seurata myös Aamulehden suorassa lähetyksessä.

Varmaa kesän merkkiä päästään jälleen todistamaan lauantaina, kun Ahlmanin lehmät kirmaavat kilpaa kesälaitumelleen.

Tänä vuonna tapahtumaa pääsee seuraamaan myös paikan päälle. Viimeksi yleisöä on voitu ottaa tapahtumaan vuonna 2019. Kahtena edellisenä vuonna perinteinen kesätapahtuma on jouduttu koronan vuoksi järjestämään ilman yleisöä. Ihmisiä odotetaan saapuvan tapahtumaan runsain joukoin. Lehmien lisäksi tapahtumassa on paikalla useita pirkanmaalaisia toriyrittäjiä myymässä tuotteitaan.