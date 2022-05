Tampereen Annalan muuntamo­murtautuja jäi kiinni verekseltään – Tällainen on poliisin kiinniottama epäilty

Muuntamomurtautuja katkaisi keskiviikkona sähköt 1 500 asukkaalta Tampereen Annalan alueella. Poliisi sai epäillyn kiinni verekseltään. Kiinniotettu epäilty kiistää aiheuttaneensa vahinkoa tahallisesti.

Aamulehti

Tampereen Annalan keskiviikkoiltaisesta muuntamomurrosta epäilty on otettu kiinni. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikan mukaan tapausta tutkitaan vahingontekona. Teosta epäillään tamperelaista, aikuista miestä.

”Häntä on kuultu ja hän kiistää, että on tällaista ainakaan tahallisesti aiheuttanut”, Uusipaikka kertoo ja lisää, että nimike vahingonteko edellyttää tahallisuutta.

Annalan Ylisenkadulla sijaitsevaan muuntamoon murtauduttiin myöhään keskiviikkoiltana. Tekijä oli avannut erottimet, minkä seurauksena sähköt katkesivat noin 1 500 asukkaalta.

”Aika paljon hän sai pahaa aikaan”, Uusipaikka summaa. Sähkökatko kesti noin tunnin. Häiriö ajoittui keskelle Suomen ja Ruotsin kohtaamista jääkiekon MM-pelissä Tampereen Nokia-areenalla.

Uusipaikan mukaan epäilty tavoitettiin ”aika rysän päältä”. Tampereen sähkölaitokselta kerrottiin Aamulehdelle jo keskiviikkona, että tekijästä oli tehty silminnäkijähavaintoja. Uusipaikka sanoo, että näistä havainnoista oli epäillyn kiinniotossa iso apu.

”Oli ensiarvoisen tärkeää, että ilmoituksia tuli ja epäilty tavoitettiin noin verekseltään.”

Torstaina päivällä epäilty oli yhä kiinniotettuna. Kiinniotto saa kestää korkeintaan 12 tuntia. Jos kiinniotto kestää tätä kauemmin, on oltava edellytykset kiinniotetun pidättämiseksi. Kun kiinniotosta on kulunut vuorokausi, henkilö on päästettävä vapaaksi tai pidätettävä.

Uusipaikka sanoo, että ilmoituksen mukaan tekijällä oli ollut mukanaan työkaluja, joiden avulla hän oli päässyt murtautumaan muuntamoon. Teon motiivista ei toistaiseksi ole tietoa.

”Sähkökaapeissa ei yleensä ole mitään muuta kuin sähköiskun vaara”, Uusipaikka toteaa. Hän kuvailee Annalan muuntamomurron olevan luonteeltaan harvinaislaatuinen tapaus.