Yksi Tampereen tunnetuimmista maamerkeistä ollut pimeänä kaksi viikkoa – jäälautat tekivät tuhoja Näsijärvellä: ”Valtava voima”

Tampereen tunnettu maamerkki, Siilinkarin majakka, on pimeänä. Myös luodon säähavaintoasema on epäkunnossa. Satamavastaavan mukaan vika korjataan ensi tilassa.

Tampereen Siilinkarin sektoriloisto on pimeänä. Vika pyritään korjaamaan vielä toukokuun aikana. Siilinkarin majakka kuvattiin syyskuussa 2020.

Aamulehti

Tampereen Siilinkarin sektoriloisto, tutummin majakka, on ollut kaksi viikkoa pimeänä. Myös Siilinkarilla sijaitseva Ilmatieteen laitoksen havaintoasema on toistaiseksi epäkunnossa, eikä asemalta saada säähavaintoja.

”Kävimme rospuuttoaikaan pelastuslaitoksen kanssa hydrokopterilla katsomassa sitä, mutta emme löytäneet syytä”, kertoo satamavastaava Tuomas Salovaara Tampereen kaupungilta. Hydrokopteri eli jääkiitäjä on ilmapotkurilla varustettu kulkuneuvo, joka pystyy liukumaan jäällä.

Tiistaina Siilinkarilla vierailtiin uudelleen, tällä kertaa Väyläviraston kanssa. Nyt vika saatiin paikannettua. Salovaaran mukaan jäät ovat katkaisseet syöttökaapelin Siilinkarin päästä.

Kaapelin korjaamisesta vastaa Väylävirasto, jolle kuuluvat suuremmat veneväylät ja myös Siilinkarin sektoriloisto. Salovaaran mukaan viraston urakoitsijan on määrä korjata vika ”ensi tilassa”. Ilmatieteen laitos kertoo verkkosivuillaan, että vika pyritään korjaamaan toukokuun loppuun mennessä.

”Luulen, että se on päivän homma, kun se on kunnossa”, Salovaara sanoo.

Aamulehti esitteli Siilinkarin majakkaa Pääsy kielletty -videosarjassa vuonna 2019:

Kyselyitä tullut

Vaikka hyvällä säällä sektoriloiston merkitys on Näsijärvellä liikkujille vähäisempi, merenkulun turvalaite on Salovaaran mukaan tärkeä. ”Ennen kaikkea Ilmatieteen laitokselle ja veneilijöille, jotta he saavat sää- ja tuulitiedot.”

Salovaara kertookin saaneensa ihmisiltä jonkin verran kyselyistä siitä, miksi sektoriloisto ei ole käytössä. ”Onhan se tavallaan tuollainen tamperelainen merkkistatus”, Salovaara summaa.

Lue lisää: Näsijärvi on nyt auki – loputkin jäät lähtivät isoilta seliltä viikonlopun aikana

Sektoriloisto on ollut paikoillaan pitkään. Salovaara sanoo, että nyt hajonnut syöttökaapeli on suojattu kotelolla. Hän arvelee, että tuulen mukana liikkuneet jäälautat ovat voineet päästä painamaan suojausta vasten tuhoisin seurauksin.

”Jäällä on valtava voima”, Salovaara sanoo. ”Ei kestä kauaa, kun se siinä sopivasti sitten sattuu osumaan.”

Siilinkarin kohdalta järven selältä jäät ovat lähteneet vasta toissa viikolla.