Oletko haaveillut pitkään opiskelupaikasta Tampereen yliopistossa? Aamulehti tekee juttua ja etsii haastateltavia

Aamulehti tekee juttua siitä, millaista on hakea hakijamäärien kärkisijoilla olevaan yliopistoon Suomessa.

Tampereen yliopistoon valintakokeet alkoivat maanantaina 17. toukokuuta. Aamulehti etsii haastateltavaa, joka olisi hakenut ensisijaisena kohteenaan Tampereen yliopistoon ja valmistautunut huolellisesti valintakokeisiin.

Olemme erityisen kiinnostuneita kuulemaan kokemuksia, millaista on tavoitella opiskelupaikkaa useita kertoja. Entä millaista on olla hakija, joka on esimerkiksi aikuisiän alanvaihtaja ja toteuttamassa pitkäaikaisen haaveen?

Haluaisimme tietää, miksi juuri Tampereen yliopisto kiinnostaa, millainen hakuprosessi on ollut ja millaisia kokemuksia hakija odottaa saavansa yliopistolta.