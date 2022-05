Frenckellin historiallisen tehdaskiinteistön miljoonakauppa hyväksyttiin Tampereen kaupunginvaltuustossa

Mikä? Frenckellin kiinteistö

Tampereen keskustassa, Keskustorin vieressä sijaitseva kiinteistö.

Alkuperäinen tehdasrakennus rakennettiin vuonna 1785, uusi tehdasrakennus vuonna 1907.

Rakennus siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen vuonna 1929.

Kiinteistön huoneistoala on noin 14 000 neliömetriä ja tontin pinta-ala on 8 213 neliömetriä. Tampereen teatterille on vuokrattuna 1 900 neliön tilat.

Tällä hetkellä kiinteistössä sijaitsee teatterin lisäksi esimerkiksi Tampereen kaupungin virastotiloja, kuten pysäköinninvalvonta ja rakennusvalvonta sekä kaupungin kiinteistöistä vastaava Tampereen tilapalvelut.