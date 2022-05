Tampereen pääkadun paraatipaikalla on ollut jättimäinen liiketila tyhjillään jo lähes kolme vuotta – Nyt omistajalla on vuokralainen kiikarissa

Hämeenkatu 11:ssä toimivat aiemmin Hennes & Mauritzin ja Clas Ohlsonin myymälät.

Aamulehti

Tampereen Hämeenkadulla kulkevan on ollut vaikea välttyä huomaamasta tyhjää liikehuoneistoa kadun itäpäässä. Kyseessä on iso liiketila Pellavatehtaankadun kulmassa, jossa olivat aiemmin vuokralla myymäläketjut Hennes & Mauritz ja Clas Ohlson.

Aamulehti kysyi jo tammikuussa 2020 tilojen omistajalta Kevalta, onko uusia vuokralaisia näköpiirissä. Nyt tilat ovat olleet tyhjillään kolmisen vuotta.

”Koko ajan haemme ratkaisua, mutta muutaman kerran on vedetty vesiperä”, sanoo kiinteistövarallisuuspäällikkö Jaron Moilanen.

Hän arvioi, että pandemia on suurin syyllinen tilanteeseen, sillä se ajoi liiketilojen vuokraajat ahtaalle.

”Perinteiselle kivijalkatyyppiselle liiketilalle on ollut aiempaa vähemmän kysyntää. Vaatii vähän mielikuvitusta miettiä, mitä muuta tilalla voi tehdä. Paikka on suunnilleen Tampereen paras, joten on vain ajan kysymys, miten asia saadaan järjestymään.”

Yhden kanssa neuvotellaan

Liiketilan koko on haaste, sillä tilaa on 4 000 neliömetriä. Todennäköisintä on, että vuokralaisia tulee useita.

”Haemme ankkurivuokralaista, joka ottaisi ison osan tiloista. Lopputila voidaan sen jälkeen pilkkoa pienempiin osiin, mutta pienistä sadan neliön tiloista emme voi vuokrausta aloittaa.”

Tila on etsinyt vuokralaisia jo kolmen vuoden ajan.

Parhaillaan Keva käy neuvotteluja yhden kiinnostuneen kanssa. Tila tulisi eri käyttötarkoitukseen kuin se on aiemmin ollut, mutta sen enempää Moilanen ei tässä vaiheessa halua sanoa.

Moilasen mukaan vuokrapyyntö on markkinahintainen ja riippuu muun muassa vuokrasopimuksen kestosta ja investointien tarpeesta. Hän ei sulje pois ajatusta, etteikö tilaa voisi vuokrata edullisesti esimerkiksi pop up -käyttöön siksi aikaa, kunnes varsinainen vuokralainen löytyy.

”Suhtaudumme kaikenlaiseen tilan elävöittämiseen positiivisesti. Tietysti joitain reunaehtoja on, mutta minuun voi olla yhteydessä.”

Kaksi muutakin tyhjillään

Hämeenkatu 11 ei ole ainoa, joka kaipaa uusia vuokralaisia. Kivenheiton päässä eli Hämeenkatu 7:ssä on Clas Ohlsonin nykyisen liiketilan sopimus päätymässä. Tyhjilleen on jäämässä 593 neliömetrin kokoinen katutason liiketila.

Myös viereiseen 282 neliömetrin liiketilaan on etsitty parin kuukauden ajan uutta vuokralaista. Tilassa toimi aiemmin Nordean konttori.

Kummankin omistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Toimitilavuokrauksesta vastaava Juho Ihanamäki uskoo, että vuokralaiset on helpompi löytää kuin Hämeenkatu 11:n katutason tilaan, koska Hämeenkatu 7:n tilat ovat selvästi pienemmät.

”En näe mitään ylivoimaista haastetta tällä hetkellä. Kyselyitä ja tunnusteluja on niin paljon tullut. Neuvottelujakin on päällä useita. Kyllä tilat löytäjänsä saavat.”

Hämeenkatu 7:ssä on kaksi vierekkäistä liiketilaa vuokrattavana. Tilat pystyy tarvittaessa yhdistämään.

Tuleeko ravintola?

Ihanamäen mukaan tiloihin sopii monenlainen toiminta. Sijainti rautatieaseman tuntumassa Tampereen pääkadulla on ihanteellinen.

”Myös näyteikkunaa saa siinä hyvin. Myyntiä täytyy tietysti harjoittaa, että pärjää. Pelkäksi showroomiksi tila ei sovellu, ellei brändi ole maailmanlaajuinen.”

Neuvotteluja on käyty tilojen vuokraamisesta vaatealan yrityksen käyttöön ja ravintolatoimintaan. Vielä Ihanamäki ei pysty sanomaan, mitä tiloihin tulee tai milloin.

”Tavoite on, että tämän vuoden aikana saataisiin vuokrasopimuksia.”