Tältä näyttää pitkään odotettu luokkaretki Särkänniemessä: 600 lasta otti ilon irti suosikkilaitteissa – ”Me ollaan ansaittu tämä”

Koronaviruspandemia laittoi myös luokkaretket tauolle kaiken muun ohella kahdeksi vuodeksi. Keskiviikkona 18. toukokuuta Särkänniemen huvipuistossa ilakoitiin taas kauan odotetun retkipäivän merkeissä.

Aamulehti

Kauan odotettu luokkaretkipäivä alkoi aikaisin Harjavallassa sijaitsevan Pirkkalan koulun 6.-luokkalaisille. Päivä lähti käyntiin kello 7.45, ja ensimmäisenä edessä oli noin puolentoista tunnin pituinen bussimatka kohti Tamperetta ja Särkänniemeä.

”Kun matkaa oli kulunut puoli tuntia, oppilaat höpöttivät, mihin laitteisiin aikovat mennä. Kova suunnittelu oli siis päällä, ja matka meni todella hyvin”, luokan sijaistava opettaja Siiri Virtanen kertoo.

Hiukset vain hulmuavat ja koululaiset nostavat kätensä ilmaan Särkänniemen yhdessä hurjimmassa laitteessa eli X:ssä.

Särkänniemen kaupallisen johtaja Heikki Ihanamäen mukaan huvipuiston vilkkain ajanjakso luokkaretkien kannalta painottuu toukokuun viimeisille viikoille. Toukokuun arkipäivien kävijät ovat pääosin luokkaretkeläisiä, joten suurin osa puiston toukokuun liikevaihdosta tulee luokkaretkistä.

”Toukokuun alusta juhannukseen asti on meillä hyvin rauhallista. Jos vilkasta luokkaretkipäivää peilaa heinäkuun vilkkaisiin päiviin, kiireinen luokkaretkipäivä on kävijämäärältään maltillinen huvipuistopäivä”, hän sanoo.

Särkänniemen kaupallisen johtajan Heikki Ihanamäen mukaan puistossa ollaan hyvin iloisia luokkaretkeilijöiden paluusta Särkänniemeen. ”Olemme taas vuoden 2019 tasolla luokkaretkeilijöiden määrässä”, Ihanamäki sanoo tyytyväisenä.

Huvipuistossa onkin hyvin väljää, vaikka Ihanamäen mukaan kouluryhmiä on paikalla paristakymmenestä eri koulusta ja noin 600 oppilasta juoksentelee laitteesta toiseen. Jonoja ei ehdi muodostua, vaikka lapsia ryntää laitteisiin uudestaan ja uudestaan. Pirkkalan koulun luokkaretkeläiset ovat käyneet Tornadossa jo neljä kertaa. Tämän lisäksi he ovat kerenneet kokeilla Takeoffia, X:ää, Hypeä ja keinukarusellia.

”Saimme itse päättää, mihin tulemme luokkaretkelle. Suurin osa äänesti Särkänniemeä, täällä on hurjimmat laitteet ja vähän jokaiselle jotakin”, oppilaat kertovat.

Kuudennen luokan oppilaat Kiia Koivisto, Neea Suutari, Sonja Eerikäinen, Joanna Lähdeviita, Otto Ruusunen, Veeti Hakala ja Topi Leppänen viettävät viimeisiä viikkojaan Pirkkalan koulussa. ”On haikeat, mutta iloiset fiilikset”, lapset kertovat.

Puistossa vallitsee iloinen puheensorina, ja luokkaretkeläisiä kulkee suuntaan ja toiseen. Välillä kuuluu huudahdus ”odottakaa, mekin tullaan!”, ja lapset kiiruhtavat laitteisiin kaiteiden yli ja ali. Särkänniemessä näyttää olevan muutamia muitakin asiakkaita, mutta enemmistö on koululaisia.

Laki velvoittaa maksuttomiin luokkaretkiin

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelän mukaan opintoretkiä on toteutettu myös pandemia-aikana ulkoilu- ja lähialuepainotteisesti.

”Opintoretkiin on ollut koko ajan intoa, ja niitä on järjestetty myös pandemian aikaan. Kaikki retket, jotka ovat olleet lukuvuosisuunnitelmaan kirjattuna, voidaan nyt toteuttaa”, hän sanoo.

Järvelä muistuttaa, että oppilaalla täytyy olla lain mukaan mahdollisuus osallistua luokka- ja opintoretkiin maksuttomasti. ”Kaikkien täytyy pystyä osallistua, ja on tärkeää, ettei kenellekään synny taloudellisia esteitä”, hän sanoo.

Hanhijoen koulun opettaja Teuvo Nurmen mukaan kotimatka takaisin Paimioon on yleensä hankalampi kuin menomatka. ”Oppilaat ovat kieppuneet puistossa koko päivän ja syöneet hattaraa, niin päät ja vatsat voivat olla sekaisin bussissa”, Nurmi selittää. Tukkijokeen uskaltautuneilla on luultavasti myös märät vaatteet yllä.

Yksi Särkänniemessä seikkaileva kouluryhmä on Paimiossa sijaitsevan Hanhijoen koulun 6.-luokkalaiset. Luokan opettaja Teuvo Nurmen mukaan oppilaat ovat olleet retkestä hyvin innoissaan.

”Emme ole päässeet käymään missään, kun tautitilanne on ollut mitä on. Nyt vasta keväällä koulumaailmakin on avautunut ja pääsemme lähtemään”, Nurmi sanoo.

Hanhijoen koulun vanhempainyhdistys sponsoroi matkan suurimmaksi osin, ja loput pari sataa euroa maksoi erään oppilaan huoltaja.

”Meidän ei tarvinnut kerätä rahaa, mikä on kouluympäristössä aina vähän niin ja näin. Opettajana ei saa käsitellä rahoja ja yleensä nousee aina kysymyksiä kuten kuka kerää rahat ja mille pankkitilille. Tämä meni hienosti, kun saimme nämä lahjoituksina”, Nurmi toteaa.

Opettajalle lisätyötä

Nurmen mukaan luokkaretkistä tulee opettajalle aina lisätyötä, mutta näkee kevätretkien olevan osa koulumaailman perinteitä.

”En saa mitään ylimääräistä palkkaa, kun olen seitsemään asti järjestämässä asioita tai retkellä iltaan asti. Eihän niitä nyt kukaan kuitenkaan laske, ja on kivaa, että pääsimme lähtemään.”

Myös Siiri Virtasen työpäivät ovat venyneet tunnilla tai parilla luokkaretken järjestämisen takia. ”On ollut kaiken maailman rannekkeiden ja bussien selvitystyötä mutta se ei ole haitannut minua yhtään.”

Opettaja Teuvo Nurmi antoi oppilailleen tärkeimmäksi ohjeeksi sen, että kaveria ei jätetä. Hän ohjeisti, että vähintään puistossa liikutaan vähintään kahden hengen ryhmissä.

Siiri Virtanen toimii ensimmäistä kertaa opettajasijaisena. Luokkaretken työtehtäviin kuuluu esimerkiksi laitekummina toimiminen. ”Kävimme Joannan kanssa X:ssä, kun hän ei halunnut mennä yksin”, Virtanen kertoo ja samalla vierestä kuuluu oppilaiden huudahdus ”Siiri on paras ope!”.

Pirkkalan koulun oppilailla on vielä kiire suunnata syömään, katsomaan eläimiä, kiertämään laitteissa lisää ja ehkä myös vierailemaan Näsinneulassa. ”Me ollaan ansaittu tämä, kun olemme olleet ahkeria ja kiltisti. On kiva olla täällä ja saada vielä uusia muistoja yhdessä”, lapset tuumivat yhdessä.

Myös Tl. Kosken Talolan koulun 6.-luokkalaiset ovat päässeet Särkänniemeen retkelle. Luokan opettaja Heikki Mulon mielestä luokkaretkipäivä on parhaimmillaan myös opettajalle rentouttava.

”Kaikenlaista voi sattua, ja opettajana täytyy olla valppaana, ettei kukaan jää yksin”, Mulo toteaa.

Erityisopettaja Eija Kapiainen ja kuudennen luokan oppilaat Aliisa Virtanen, Johanna Lehti, Saara Väinölä, Sini Lehtonen ja Viveka Julla sekä heidän opettajansa Heikki Mulo nauttivat retkipäivästä Särkänniemessä.