Tampereen ydinkeskustaan suunnitellaan hulppeita asuntoja – Vuokralaisille on tulossa kaksi kerrosta korkeita huoneita ja kattopuutarha

Hallituskadun ja Kuninkaankadun kulmassa olevan kerrostalon päälle suunnitellaan kahden kerroksen korotusta.

Aamulehti

Miltä kuulostaisi asua Tampereen keskustassa 7. kerroksen asunnossa, jossa katto on korkealla ja ulkopuolella 5. kerroksen korkeudella avautuu vain taloyhtiön vuokralaisten käyttöön tarkoitettu viherpiha?

Tampereen keskustassa Nalkalan kaupunginosassa on vireillä hanke, jossa Hallituskadun ja Kuninkaankadun kulmassa sijaitsevaa taloa suunnitellaan korotettavaksi kahdella kerroksella. Korotuksen jälkeen talossa olisi kahdeksan kerrosta.

Rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen, joka on laitettu vireille tänä keväänä. Kaavamuutosta hakee kiinteistön omistava Tampereen mummu ja poika oy. Yhtiö kuuluu Lahtiset yhtymä -yritysryppääseen.

Korotusosaan on suunniteltu 41 asuntoa, jotka ovat yksiöitä ja kaksioita. Hallituskadun puolelle on tulossa asuntoja, jotka ovat osin auki ylempään kerrokseen, ja joissa on korkeat ikkunat.

Ainakin suurimpaan osaan asunnoista tulee ranskalaistyyppinen parveke. Vuokralaisten käyttöön tulee yhteinen viherpiha 5. kerroksen korkeudelle.

"Täydennysrakentamisessa on velvoite tehdä viheralueita, ja tähän tulee 550 neliömetrin kokoinen viherpiha. Uskon, että asukkaat tulevat pitämään siitä todella paljon. Aurinko paistaa sinne hyvin", sanoo Lahtiset yhtymän talousjohtaja Jaakko Kurikka.

Tältä suunniteltu korotusosa näyttää havainnekuvassa.

Aiemmin jo korotettu

Korotuskerrosten alapuolelle jäävä vanha talo on niin kutsuttu Aamulehden talo. Sen suunnitteli Birger Federley. Rakennus valmistui vuonna 1927. Talo oli alun perin nelikerroksinen, kunnes vuonna 1950 sitä korotettiin kahdella kerroksella.

Suurin osa kiinteistöstä eli reilu 12 000 neliömetriä on toimisto- ja liiketiloina. Kurikan mukaan yhtiö haluaa kasvattaa liiketoimintaansa rakentamalla kiinteistölle lisää, mutta toimisto- ja liiketilojen rakentaminen ei tunnu mielekkäältä.

”Läntisessä keskustassa ei ole samanlaisia vetonauloja kuin itäisessä keskustassa ovat Nokia-areena ja ostoskeskukset. Siksi asuntojen rakentaminen palvelee mielestämme parhaiten aluetta.”

Yhtiö on muuttanut kiinteistön tiloja asunnoiksi aiemmin vuosina 2010 ja 2020. Kurikan mukaan valmistuneet 49 asuntoa ovat olleet suosittuja.

Voivat valmistua 2025

Korotusta on suunniteltu jo reilun neljän vuoden ajan. Sekä Kurikka että projektiarkkitehti Marjut Ahponen Tampereen kaupungilta sanovat, että kyse on keskustan täydennysrakentamisesta, mikä on kaupungin tavoitteiden ja strategioiden mukaista.

”Vuonna 2023 on kaava voisi olla valmiina, jos ei yllättävää ilmene”, Ahponen arvioi.

Mikäli valituksia ei tule, eivätkä rakennuskustannukset karkaa käsistä, rakentaminen alkaa kahden vuoden kuluttua kaavan valmistumisesta.

Kurikan mukaan kaikki asunnot tulevat vuokralle. Vuokran suuruutta hän ei pysty tässä vaiheessa sanomaan.

”Uskon että asunnot tulevat olemaan hyvin suosittuja.”