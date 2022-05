Entä jos seuraavat Euroviisut järjestettäisiin Tampereella? Kysyimme, olisiko Tukholman tarjouksen päihittäminen mahdollista: ”Viisukaupungille on tarkat vaatimukset”

Ville Vilén kertoo, ettei Yleisradio ole harkinnut kisapaikaksi tarjoutumista. Poikkeustilanteessa kisat kannattaa järjestää kaupungissa, jossa on viisukokemusta. ”Ruotsalaiset ovat kokeneita viisuisäntiä”, Vilén sanoo.

Aamulehti

Tukholma tarjoutui järjestämään Euroviisut sodan runteleman Ukrainan puolesta. Entä Tampere – pystyisimmekö järjestämään Euroviisut? Onhan täällä jo upea Nokia-areena ja kansainvälistä kiekkohuumaa, miksei myös viisuhuumaa.

Yleisradion luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Mitä olet mieltä siitä ajatuksesta, että Euroviisut järjestettäisiin Tampereella?

”Euroopan yleisradiounioni (EBU) asettaa viisukaupungille tarkat vaatimukset. Pitää olla sopiva areena, riittävä majoituskapasiteetti ja kansainvälisen tason lentokenttä. En lähde spekuloimaan sitä, löytyykö Tampereelta riittävät fasiliteetit.”

Tampereella on parhaillaan jääkiekon MM-kisat. Kuinka Euroviisujen kaltaisen spektaakkelin järjestäminen eroaa MM-kisoista?

”En tunne tarpeeksi hyvin jääkiekon vaatimuksia. Euroviisut vaatii varmasti osittain samoja asioita. Lisäksi viisukaupungissa järjestetään muun muassa suuria klubitapahtumia.”

Mitä olet mieltä Ruotsin tarjouksesta?

”Ruotsalaiset ovat kokeneita viisuisäntiä. Siellä on useampikin sopiva paikka, muun muassa Friends-areena. Ruotsi on yksi suurimmista euroviisumaista, ellei jopa suurin.”

Voisiko Suomen Yleisradio järjestää Euroviisut?

”Emme ole Ylessä harkinneet, että tarjoutuisimme kisapaikaksi. Poikkeustilanteessa kisat kannattaa järjestää kaupungissa, jossa on viisukokemusta. Viisufinaali on vuoden mittainen tapahtumaprojekti ja vaativa tv-tuotanto. Helsinki-areena on kiinni, ja taitaa olla niin, ettei Tampereellakaan ole tilaa niin pitkälle varaukselle, jollaisen viisutuotanto vaatisi.”

Missä toivot seuraavien Euroviisujen järjestettävän?

”Paikassa, joka on innostunut viisuista ja jossa iso tapahtuma saadaan toimimaan sulavasti. EBU miettii nyt tilannetta Ukrainan voitettua. Yleensä seuraava viisupaikka kerrotaan noin kuukausi finaalin jälkeen.”

Haasteita edessä

Tuhkolman kaupunki tarjoutui jo ennen Euroviisujen finaalia auttamaan vuoden 2023 järjestämisessä, jos Ukraina voittaa. Tukholman pormestari ja valtiovarainministeri Anna König Jerlmyr otti yhteyttä Ukrainan suurlähettilääseen ja esitti tarjouksensa. Sodan takia Tukholma on Aftonbladetin mukaan tarjonnut Globen- ja Avicii-areenoja Euroviisujen mahdolliseksi järjestämispaikaksi.

Ukrainan edustaja Kalush Orchestra oli Euroviisujen suurin ennakkosuosikki, joka vei voiton kappaleellaan Stefania.

Aamulehti tavoitteli haastattelua viisujen järjestäjiltä, mutta ketään ei ollut tavoitettavissa. Verkkosivuillaan Euroopan yleisradiounioni (EBU) onnittelee Ukrainaa voitosta ja kirjoittaa, että ensi vuoden kilpailuun liittyy haasteita. Silti organisaatio odottaa innolla 67:nnen kilpailun järjestämistä UA:PBC:n eli Ukrainan yleisradioyhtiön kanssa. Nähtäväksi jää, missä maassa.