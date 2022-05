Vaikka yö oli vilkas, poliisin mukaan suurimmilta vahingoilta vältyttiin. Sen sijaan pelastuslaitoksen näkökulmasta yö sujui rauhallisesti.

Suomen ja Norjan välisen jääkiekon MM-ottelun jälkeinen yö oli poliisille vilkas.

MM-kilpailut ja aurinkoinen sää saivat poliisin mukaan ihmiset liikkeelle Tampereella. Lauantaiaamuun mennessä poliisi oli ottanut kiinni 20 ihmistä päihtymyksen tai häiriökäyttäytymisen takia Pirkanmaan alueella. Suurilta vahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Kiinniotto ei edellytä, että henkilö on syyllistynyt rikokseen. Komisario Jari Lindholm kommentoi yleisellä tasolla, millaisissa tilanteissa kiinniottoja tehdään. ”Ihminen on kykenemätön huolehtimaan itsestään. Hän on vahvasti humalassa tai huutanut tai pitänyt jotain meteliä, eikä ole poistunut paikalta”, hän taustoitti.

Lindholmin mukaan kiinniottoja oli paljon enemmän kuin tavallisina viikonloppuina. Poliisilla oli paljon myös muita tehtäviä, mutta niiden tarkkoja määriä hän ei osannut sanoa. Kuvaavaa hänestä oli, että lauantaina vielä seitsemältä aamulla tehtäviä oli jonossa.

Poliisin tiedotteen mukaan se on varautunut vilkkaaseen viikonloppuun Sisä-Suomen alueella. Myös Lindholm ennustaa kiireistä päivää lauantaillekin.

”Kisapäivän sijasta sää vaikuttaa kaikkein eniten poliisin tehtäviin. Pakkanen on paras poliisi”, hän kertoo. ”Kun katsoo ikkunasta ulos, varmasti tulee olemaan kiireinen päivä ja ilta tämäkin.”

Pelastuslaitoksen näkökulmasta taas Suomen avausottelun jälkeinen yö meni rauhallisesti, palomestari Pauli Keskinen kertoi lauantaiaamuna. Hän ei osannut vielä tässä vaiheessa ennakoida, miten MM-turnauksen edetessä yöt tulevat sujumaan.

Tältä Tampereen keskustassa näytti lauantaina aamulla:

Tampereen Hämeenkatu oli lauantaina aamulla pääosin siisti. Paikoin kadulla kuitenkin lojui roskia.

Ennen aamuseitsemää Tampereen keskustassa liikkui useampi huoltoon tai MM-kisojen keskeisiin paikkoihin liittyviä ajoneuvoja.

Vaikka perjantaina sää suosi kiekkofaneja, Koskipuisto oli lauantaina siisti. Koskipuisto on kesäisin suosittu ajanviettopaikka.

Päivitetty 14.5.2022 kello 13.19: Lisätty Komisario Jari Lindholmin kommentit.