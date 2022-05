Onko tässä koko Tampereen suosituin kuvauspaikka? Kirsikkapuut ihastuttavat keskustassa juuri nyt: ”Onhan tämä aivan ihana”

Mitä? Valokuvattavia paikkoja

Punatiilistä tehdasympäristöä löytyy Finlaysonin alueelta.

Keskustorilla on kesäkeidas, jossa voi katsoa kaikki Suomen jääkiekkopelit. Alueella on 11 ravintolaa, ja sisäänpääsy on ilmainen.

Tuomiokirkonkadulla on virallinen Kisakatu. Lisäksi Kuninkaankatu ja Aleksis Kiven katu on koristeltu kesäkaduiksi. Kaikki kolme pysyvät somistettuina koko kesän ajan.

Kisahulinaa karkuun pääsee esimerkiksi Pyynikin luontoon, missä on hyviä näköalapaikkoja.

Pispalasta löytyy aitoa tamperelaista maisemaa: harju, puutaloja ja Pyykkimettän puisto.

Ranta-Tampellan uudelta rantabulevardilta on hyvät näkymät Näsijärvelle.

Visit Tampereen matkailuneuvonta on auki verkossa ja puhelimitse viikonloppuisin ja helatorstaina kisojen ajan klo 10–15 ja arkena klo 10–18.

Matkailuneuvontaa saa myös kaupungin infopisteeltä Rautatienkadulta, kisojen viralliselta Fan Zonelta.

Lähde: Visit Tampere