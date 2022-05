Tampereen Hämeenkadun Clas Ohlson lopettaa – yhtiö etsii uusia isompia tiloja muualta

Operatiivisen päällikön mukaan yhtiö on halukas avaamaan mahdollisesti useammankin uuden liikkeen Tampereelle.

Aamulehti

Tampereen Hämeenkadun Clas Ohlson suljetaan lauantaina 14. toukokuuta. Liiketilan vuokrasopimus päättyy, eikä yritys halunnut jatkaa sitä.

”Liiketilan malli ei oikein palvellut tarpeitamme. Neliömäärä oli nykyiselle konseptille pienehkö. Koimme, ettei ole tällä hetkellä järkeä uusia sitä”, Clas Ohlsonin operatiivinen päällikkö Carita Degerman kertoo.

Myymälän sulkemisen jälkeen Clas Ohlsonilla on Tampereella liike vain Ratinassa. Lisäksi Lempäälän Ideaparkissa on myymälä. Sulkemisen takia ei irtisanottu henkilöstöä. Kaikille liikkeessä työskennelleille tarjottiin mahdollisuus jatkaa Ratinan ja Ideaparkin liikkeissä.

Degermanin mukaan yhtiö etsii koko ajan uusia tiloja Tampereelta. Hänen mukaansa Clas Ohlson haluaa pitää Tampereella vähintään kaksi myymälää, mutta konkreettinen sijainti tai aikataulu uusien liikkeiden avaamisesta ei ole vielä tiedossa.

”Jos löytyy sopivia tiloja, olemme kiinnostuneita avaamaan useammankin yksikön Tampereen alueelle. Heti, kun sopiva löytyy, etenemme asian kanssa.”

Hämeenkadun liike on huomattavasti pienempi kuin Ratinan. Degermanin mukaan se on myös valikoimaltaan suppeampi ja siksikin myynniltään pienempi. Neliöitä suljettavassa liikkeessä on noin 620, joista myyntipinta-alaa on 500 neliötä.

Uudet mahdolliset liikkeet olisivat valikoimaltaan ja neliöiltään enemmän Ratinan liikkeen kaltaisia.

Clas Ohlsonilla on ollut kivijalkamyymälä Hämeenkatu 7:n liiketiloissa vuodesta 2019. Sitä ennen myymälä sijaitsi vähän matkan päässä osoitteessa Hämeenkatu 11.

Ratikkatyömaan valmistuminen ja pandemian hellittäminen vilkastuttivat Degermanin mukaan toimintaa Hämeenkadulla.

”Siinä mielessä on mennyt positiiviseen suuntaan. Tietenkin työmaan ja pandemian aika ovat vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen ja tehneet monelle toimijalle haasteelliseksi toimia siinä juuri sinä hetkenä”, Degerman sanoo.