Leijonien MM-peleihin vapautui lippuja – joihinkin otteluihin päästäkseen on vingutettava korttia lähes tuhannella eurolla

Tampereella pelattaviin jääkiekon MM-kisojen otteluihin ja jopa finaaliin on edelleen saatavilla lippuja.

Jääkiekon MM-kisat pelataan Suomessa, ja Tampere toimii kisojen päänäyttämönä. Kuva on otettu Tampereella 5. toukokuuta, kun Leijonat debytoi areenassa Sveitsiä vastaan.

Aamulehti

MM-kisojen otteluihin Tampereen Nokia-areenaan on vapautunut keskiviikkona lippuja, kertoo kisojen lippupäällikkö Sanna Pakarinen.

”Lippuja on vapautettu tänään aamupäivän aikana. Lisää vapautetaan sitä mukaa, kun saadaan vahvistuksia teknisille rakenteille ja muille varauksille”, kertoi Pakarinen keskiviikkona.

Pakarisen mukaan lippuja voi vapautua myyntiin vielä kisojen ollessa käynnissäkin. Jos esimerkiksi joukkueelle varattua kiintiötä ei käytetä kokonaisuudessaan, liput myydään ottelupäivänä. Liput tulevat myyntiin puolenpäivän aikoihin.

”Suomen pelit ovat lähes täynnä, yksittäisiä lippuja on ollut ympäri hallia. Nyt vapautuvat ovat vierekkäisiä paikkoja.” Pakarisen mukaan paikkoja voi vapautua vielä finaalipeleihinkin.

Pakarisen mukaan muutkin Tampereella pelattavat ottelut ovat lähes täynnä. Helsingissä useimpiin peleihin on vielä tilaa.

Lipunmyynnin tilanne keskiviikkona 11. toukokuuta

Kisojen avauspäivänä perjantaina 13.5. pelattavaan Suomen ja Norjan väliseen peliin on vapaita peruslippuja vain ykköskategoriassa. Lippuja 175 euron hintaisille alakatsomopaikoille on vain muutamia koko areenassa. Noin 850 euron hintaisia vip-lippuja on myös vielä tarjolla.

Myös seuraavana päivänä lauantaina pelattavaan Suomen ja Latvian väliseen otteluun on tarjolla vain muutamia lippuja sekä 145 euron että 175 euron hintaan. Suurin osa vapaista paikoista on alakatsomossa hallin kulmakatsomoissa. Vip-lippuja on tarjolla edullisimmillaan noin 730 euron hintaan.

Ensi maanantaina 16. toukokuuta pelattavaan Suomi–Yhdysvallat-otteluun on tarjolla kourallinen 205 euroa maksavia lippuja.

Keskiviikkona 18. toukokuuta pelataan Suomen ja Ruotsin välinen ottelu, johon on saatavilla ainoastaan 838 euroa maksavia vip-lippuja.

Britannia ja Suomi kohtaavat Nokia-areenassa perjantaina 20. toukokuuta. Peliin on tilaa vip-paikkojen lisäksi ainoastaan pyörätuolipaikoille.

Lauantaina 21. toukokuuta Suomi kohtaa Itävallan. Peli on myyty loppuun vip-paketteja lukuun ottamatta.

Kisojen viimeisen viikon tiistaina 24. toukokuuta Suomi kohtaa Tšekin. Peliin oli keskiviikkona aamupäivällä jäljellä alle 10 premium-luokan lippua hintaan 255 euroa. Vip-lippujen hinnat ovat 902–1 167 euroa.

Pelkkään finaaliin ei enää lippuja

Torstaina 26.5. pelattavien puolivälierien toinen Tampereen-ottelu on varattu täyteen, ja toiseenkin on vain muutamia hajapaikkoja 215 euron hintaan.

Molemmat semifinaaliottelut pelataan Tampereella lauantaina 28. toukokuuta. Ensimmäiseen semifinaaliotteluun oli keskiviikkona aamupäivällä vielä runsaasti 305 euron hintaisia alakatsomopaikkoja.

Kisojen pudotuspeleihin ja finaaliin on vielä saatavilla lippuja. Finaalilippujen hinnat lähtevät tällä hetkellä 305 eurosta. Yläkatsomoissa on muutamia kymmeniä vapaita paikkoja 275 euron hintaan ja muutama 225 euron hintainen paikka.

Jälkimmäisessä semifinaalissa lipputilanne on hyvin samankaltainen. Edullisimpia 225 euron yläkatsomopaikkoja on vähän enemmän kuin päivän ensimmäiseen semifinaaliin.

Sunnuntain 29.5. pronssiotteluun paikkoja oli keskiviikkona puoliltapäivin tarjolla vähemmän kuin semifinaaleihin. Tarjolla on halvimmillaan muutama 125 euron yläkatsomopaikka, mutta suurin osa paikoista on alakatsomoissa 205 euron hintaan.

Finaalia pääsee katsomaan enää ostamalla vip-paketin, johon sisältyy loppuottelun lisäksi pronssiottelu. Tämä lysti maksaa yli 1 500 euroa.

Halvemmallakin pääsee mukaan

Jos haluaa mennä aistimaan MM-kisojen tunnelmaa Tampereelle areenaan, myös halvemmalla pääsee mukaan. Esimerkiksi tulevana sunnuntaina 15. toukokuuta Norjan ja Britannian väliseen otteluun saa peruslippuja yläkatsomoon 34 euron hintaan. Lipun hinta 5–12-vuotiaille on 13 euroa.