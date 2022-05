Tampereen kesäkeidas avasi ovensa harmaassa säässä – ”Jos keli on hyvä, voisi MM-kisoja katsella terassilla”

Tampereen Keskustorin kesäkeidas vietti avajaisiaan keskiviikkona. Useista ravintoloista koostuva yhteisterassi kaupungin keskustassa aloitti kauden koleana päivänä.

Tampereen Keskustorin kesäkeidas avasi keskiviikkona ovensa harmaassa säässä.

Paikallista ruokaa, erilaisia juomia ja tamperelaista tunnelmaa tarjoilevalle kesäkeitaalle mahtuu kerrallaan 500 kävijää. Toista kertaa rakennetulla kesäterassilla on 11 yritystä, jotka on valittu hakumenettelyn kautta. Valinnassa on huomioitu ruoka- ja juomavalikoima sekä erilaiset kohderyhmät.

Kesäkeitaan ravintolatoimijat ovat Bodega Salud, Hoax & Tiima, Los Pollos, Pella’s café, Hook, Maranga, Pons, Ukkometso, Sasor Restaurant & Winebar, Sawukeidas ja Teerenpeli.

Tamperelaista tunnelmaa

Projektipäällikkö Saara Saarteinen kertoo, että tavoitteena on ollut luoda viihtyisä ja vehreä yhteisterassi, joka tarjoaa monipuolista ruokaa ja paikallista tunnelmaa.

Kesäkeitaalla voi katsella myös kaikki Tampereella pelattavat jääkiekon MM-pelit isolta näytöltä, jonka on toimittanut paikallinen yritys Profilight.

Alue on tänä vuonna somistettu uudella tavalla. Keitaan ravintolavaunut ympäröivät nurmimatoin vuorattua terassia. Kesäkukat tuodaan myöhemmin, kun kelit sen sallivat. Lisäksi alueelle asetellaan lämmityslamppuja, jotta ulkona tarkenee istua myöhempäänkin.

Kesäkeitaalle on pyritty rakentamaan viihtyisiä asiakaspaikkoja.

Keitaan ravintolavaunut reunustavat terassialuetta.

Ravintoloita moneen makuun

”Lähdemme odottavaisin tunnelmin kohti kesää ja toivomme, että kävijöitä riittää”, sanoo Sasor Restaurant & Winebar -yrittäjä Sari Sorri.

Toista kesää keitaalla toimiva ravintola tarjoilee kävijöille uuden viinivalikoiman. Lisäksi siellä on mahdollista nauttia muun muassa lohisoppaa ja Sorsapuiston silakoita.

Sasor Restaurant & Winebar -yrittäjä Sari Sorri esittelee tämän kesän uutuusjuomia.

Kesäkeitaan ainoa kahvila Pella’s café odottaa myös innolla tulevaa kesää. Yrittäjä Katriina Pellas on iloinen, että valikoitui tänä vuonna mukaan.

”Kesäkeidas näyttää jo nyt todella hienolta, ja tämä on myös meidän henkilökunnalle uutta ja erilaista.”

Kahvilavaunu tarjoilee erikoiskahvien lisäksi omassa konditoriassa valmistettuja tuoreita leivonnaisia. Siellä on kuitenkin mahdollista nauttia myös oluita ja kuohuvaa keskieurooppalaiseen tyyliin.

Kahvila on varautunut muiden yritysten tavoin olemaan auki myöhäisiltaan, mikäli sää sen sallii.

Pella’s cafén yrittäjä Katriina Pellas odottaa mielenkiinnolla, kuinka kesä Keskustorilla sujuu. Kuvassa työntekijät Taru Huhtala (vas.) ja Julia Leppänen.

Myös ravintola Pons viettää keitaalla ensimmäistä kesäänsä.

”Tampereella on paljon tapahtumia, ja koska kesä alkaa heti MM-kisoilla, niin uskon kävijöitä riittävän”, sanoo vuoropäällikkö Susanna Laakkonen.

Pons on huomioinut MM-kisaväen ruualla ja juomalla, jota on helppo nauttia otteluita katsellessa.

Ravintola Pons aukeaa Tampereen Hämeenkadulla ensi viikolla. Laakkonen on tyytyväinen, että yritys on saanut myös ravintolavaunun kesäkeitaalle.

”Täällä on mahdollista saada esimakua tulevan ravintolamme valikoimasta.”

Ravintola Ponsin vuoropäällikkö Susanna Laakkonen uskoo, että kotimaan matkailu on vilkasta tänä kesänä.

Kari Rantama (vas.) ja Kari Kastell olivat avajaispäivän ensimmäiset vierailijat. Miehet kertovat, että mikäli sää olisi lämpimämpi, viihtyisi terassilla pidempäänkin.

Kesäkeitaan avajaispäivän ensimmäiset vierailijat Kari Rantama ja Kari Kastell ovat iloisia, kun kaupunki herää taas henkiin.

Avajaispäivänä sattumalta paikalle saapuneet miehet ovat käyneet kesäkeitaalla myös viime kesänä. ”Jos kelit ovat hyvät, voisi kisoja tulla katsomaan tänne.”

Keskustorin kesäkeidas on auki joka päivä kello 11–19. Ravintolat jatkavat halutessaan aukioloaan myös myöhempään. Viimeinen aukiolopäivä tänä kesänä on 14 . elokuuta.