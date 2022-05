Useissa paikoissa on koronan vuoksi siirrytty käyttämään pelkkää korttimaksua. Hybridivaikuttamisen uhka on kuitenkin kasvanut, mikä voi aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi korttimaksuun. Kysyimme, miten Tampereella toimitaan, jos maksuliikenne takkuaa kesken MM-kisojen.

Useissa Tampereen jääkiekon MM-kisojen keskeisissä tapahtumapaikoissa voi maksaa vain kortilla. Näin on esimerkiksi Nokia-areenalla. Areenalla on tosin rahanvaihtopisteitä, joissa käteistä voi ladata areenalla käytettävälle maksukortille. Kuva on joulukuulta 2021.

Suomessa varaudutaan Nato-päätöksen kynnyksellä Venäjän kyberuhkiin ja vaikutusyritysten lisääntymiseen. Naton kannalta seuraavia käänteitä on odotettavissa tällä ja ensi viikolla. Samaan aikaan alkavat jääkiekon MM-kisat Tampereella.

Todennäköisin kyberuhka olisi pankkiin tai sen kriittiseen palveluntuottajaan kohdistettu palvelunesto­hyökkäys, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi arvioi Aamulehdelle tiistaina. Palvelunesto­hyökkäys pyrkii lamauttamaan palvelun tuottajan.

Tällainen hyökkäys voisi siis aiheuttaa ongelmia korttimaksamiselle, jos jonkin pankin korttimaksu ei toimisi hetkellisesti lainkaan. Yhtälöön lisää kierteitä se, että koronan vuoksi monissa paikoissa on siirrytty käyttämään pelkkää korttimaksua.

MM-kisojen päänäyttämöllä Tampereen Nokia-areenalla voi maksaa vain pankki- ja luottokorteilla ja muilla kontaktittomilla maksutavoilla. Areenalla ei ole lainkaan pankkiautomaattia.

Areenan digitaalisen liiketoiminnan päällikön Jussi Maaniityn mukaan maksaminen on yksi olennaisimmista toiminnoista, jonka tietoturva ja toiminta pitää varmistaa. Nokia-areenalla on rahanvaihtopisteitä, joissa käteistä voi ladata Areena-maksukortille, joka toimii maksuvälineenä kaikkialla areenalla.

”Koitamme tunnistaa tietoturva-ongelmia, joita areenan toiminnoissa saattaa olla ja joihin saatetaan hyökätä. Mahdollisuuksia yritetään sulkea aktiivisesti pois. Tilanteita voi olla todella monenlaisia. Ensimmäiseksi pyrittäisiin ymmärtämään, mikä aiheuttaja olisi ja miten palvelua saataisiin jatkettua jollain tavalla”, Maaniitty sanoo.

Muitakin ongelmia voi tulla

Maaniitty muistuttaa, ettei kyberhyökkäys ole ainoa asia, joka voi aiheuttaa ongelmia. Joskus laitteita hajoaa ilman ulkopuolista hyökkäystäkin, joten myös tällaisiin tilanteisiin on varauduttu.

Jos areenan omille verkkosivuille kohdistuisi palvelunesto­hyökkäys, se haittaisi esimerkiksi asioista tiedottamista olennaisesti. Tavanomaisin palvelunesto­hyökkäys toimii niin, että verkkosivustolle kohdistetaan niin paljon liikennettä, että sivu kaatuu tai toiminta häiriintyy muuten.

Esimerkiksi Nordeaan kohdistui aiemmin keväällä poikkeuksellisen pitkäkestoinen palvelunesto­hyökkäys, joka aiheutti häiriöitä verkkopankkiin kirjautumiseen ja pankkitunnuksilla tunnistautumiseen.

Nokia-areenalle on haluttu tuoda pelkkä korttimaksaminen, koska se vähentää kontakteja. Kortilla maksaminen myös nopeuttaa jonoja, millä on suora vaikutus liiketoiminnan tehokkuuteen.

Sisäiset toimintaohjeet

Entä miten Nokia-areenan ravintoloissa sitten on varauduttu pankkikorttien mahdollisiin toimintahäiriöihin? Areenan ravintoloista vastaavan Noho Partnersin Miko Helander kertoo sähköpostitse, että yhtiön käyttämä yhteistyökumppani on yksi johtavista maksuliikennetoimijoista. ”Heidän turvallisuustasonsa on huippuluokkaa.”

Miten maksupäätejärjestelmien häiriöihin on varauduttu?

”Meillä on sisäiset toimintaohjeet sekä myös päivystävä tekniikan tuki talossa koko kisojen ajan nostamassa verkot takaisin ylös jos verkko katkeaa mistä tahansa syystä, kuten teknisestä viasta johtuen”, Helander kirjoittaa sähköpostitse.

Onko areenan ravintoloissa mahdollista maksaa suoraan käteisellä, jos Areena-maksukortin käyttö on estynyt?

”Areena-kortti ei ole riippuvainen muusta maksuliikenteestä. Areenan cashless-toiminto on suoraan sisäisesti kassajärjestelmässä, jolloin pankkien toiminta ei vaikuta Areena-maksukortin toimintaan. Aika harvalla asiakkaalla nykyään on käteistä mukana, mutta me pystymme tarvittaessa vaihtamaan käteisen maksukorttiin, joka toimii kaikissa myyntipisteissä.”

Poikkeustilanteessa käteistä

Myös Tampereen Keskustorin kesäkeitaalla on ensisijaisesti käytössä vain korttimaksu. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikön Saara Saarteisen mukaan korttimaksun painottamiseen vaikutti etenkin koronavirus. Lisäksi maksutavaksi haluttiin yksi, selkeä järjestelmä.

Kesäkeitaalla on käytössä kansainvälisen Verifone-yrityksen maksupäätteet. Jotta itse maksupäätteet eivät toimisi, kyberhyökkäyksen pitäisi kohdistua Verifonen maksupääte­järjestelmiin.

”Siinä olisi jo aika isosta jutusta sitten kysymys”, Saarteinen sanoo.

Tilanteessa, jossa esimerkiksi jonkin pankin kortti ei toimi palvelunesto­hyökkäyksen tai muun ongelman takia, voidaan käyttää käteistä. ”Jos yksittäinen kortti ei käy, voimme vaihtaa nappia painamalla käteismaksuun”, Saarteinen sanoo.