Sudeksi tunnistettu eläin juoksenteli vilkkaalla autotiellä Hervannassa – ”Ensimmäinen kerta pitkään aikaan”

Ahvenisjärventiellä Hervannassa havaittiin maanantaina aamulla vapaana juokseva koiraeläin, joka tunnistettiin sudeksi. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan mukaan alueen asukkaat voivat olla kuitenkin rauhallisin mielin.

Aamulehti

Tampereella Hervannassa nähtiin maanantaina aamulla susi kännykkävideosta tehdyn tunnistamisen perusteella. Ahvenisjärventiellä juoksevasta koiraeläimestä julkaistiin video Facebookin Herwood-ryhmässä.

Tampereen riistanhoitoyhdistys on tunnistanut videon eläimen sudeksi. ”Kyllä videon eläin suurella todennäköisyydellä on susi, vaikka havaintoa on aika mahdotonta varmistaa videolta”, kommentoi riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Antti Lappalainen tiistaina Aamulehdelle.

Koska videon sudesta ei toistaiseksi ole tullut lisää havaintoja, asiasta ei aiheudu suurempia toimenpiteitä. Hervannan asukkaat voivat olla rauhallisin mielin. Jos susi jatkaa liikkumista alueella, sen kohtalo jää Lappalaisen mukaan lopulta poliisin ratkaistavaksi.

”Jos petoeläimestä on merkittävää haittaa, virkavalta voi viime kädessä karkottaa tai lopettaa sen.”

Lappalaisen mukaan videon susi on todennäköisesti nuori ja eksynyt laumastaan kaupunkialueelle. Vaikka tilanne on harvinainen, petoeläimeen törmääminen ei ole hänen mukaansa Hervannassa mahdotonta, koska alueen laidoilta alkavat suuret metsät.

Lappalainen arvioi, että susi on nyt säikähtänyt ja lähtenyt takaisin metsään. ”Ei suden paikka ole Hervannassa. Tapahtuma on epätavallinen ja mieleen jäävä, koska tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun susi nähdään Hervannassa”, Lappalainen sanoo.

Jos kaupunkialueella näkee petoeläimen, havainnosta tulee ilmoittaa alueen riistanhoito­yhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Hätänumeroon 112 voi soittaa, jos havaitusta petoeläimestä on välitöntä vaaraa.