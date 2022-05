Rekrytointitapahtuma keräsi minuuteissa yli 100 kävijää Tampereella – Ukrainalainen Ljudmila Karalkina: Kaikki työ käy, kunhan olen turvassa

”Suomi on kuin kotimaa, täällä on vain paljon kylmempää”, sanoo Kiovasta Suomeen huhtikuussa saapunut Olena Kirieieva, 54. Hän on toiminut Ukrainassa yrittäjänä useilla aloilla. Tampereelle tyttärensä ja lapsenlapsensa kanssa sotaa paennut Kirieieva on työskennellyt viimeiset kolme vuotta kynsistudiossa. Hän haaveilee ukrainalaisen ravintolan perustamisesta: ”Haluan tietysti mennä kotiin, mutta olisihan mahdollista olla itsenäinen myös Suomessa.”