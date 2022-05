Jääkiekon MM-kisahuuma valtaa pian Tampereen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupunki täyttyy kisakatsojilla, joita saapuu sekä ympäri Suomea että maailmalta.

Tampereella pelattaviin jääkiekon MM-kisaotteluihin on myyty noin 350 000 lippua. MM-kisat alkavat perjantaina 13. toukokuuta. Visit Tampereen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anni Ylisen mukaan hotellit ovat lähes täynnä Tampereella ja sen ympäryskunnissa.

”Väkeä on tulossa paljon, ja vieraita majoittuu Hämeenlinnassa asti. Monet ovat ostaneet useampaan peliin liput, joten kisalippujen määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta ihmismäärästä”, Ylinen toteaa.

Ylinen kertoo, että kaupungin arvio kisojen tuomista matkailutuloista on noin 30–40 miljoonaa euroa.

Ylinen näkee, että kisojen isäntäkaupunkina oleminen on Tampereelle suuri mahdollisuus ja näytönpaikka. Tampere on esillä laajasti myös kansainvälisellä näyttämöllä. Tavoitteena on, että kisaturistit viihtyvät niin hyvin, että he tulisivat vierailemaan uudestaankin ja puhuisivat kaupungista ja sen matkailuyrityksistä myönteiseen sävyyn.

”Tämä on meille nyt iso näytönpaikka sekä kaupunkina että kaupunkilaisina. Haluamme tuoda Tampereesta parhaat puolet esiin, pitää kaupungin siistinä ja kannustaa tamperelaisia olemaan myötämielisiä turisteja kohtaan. Tamperelaiset ovatkin avointa porukkaa, ja nyt on erityinen tilaisuus näyttää, mistä meidät on tehty”, Ylinen summaa.

Tampereen kaupunki rakennuttaa kisoja varten fanialueita rautatieaseman viereen ja Sorin aukiolle. Myös Keskustorin kesäkeitaalla pääsee kisatunnelmaan, ja siellä näytetään kaikki Suomen pelit.