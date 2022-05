Jääkiekon MM-kisahuuma näkyy tästä viikosta alkaen myös Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Ensimmäisten kisaturistien ja joukkueiden saapumiseen on varauduttu muun muassa lisälennoin.

Aamulehti

Tällä viikolla alkavat jääkiekon MM-kilpailut vaikuttavat Tampere-Pirkkalan lentoaseman arkeen. Lentoasemalla on varauduttu toukokuussa kilpailujen aiheuttamaan matkustajamäärän kasvuun.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen kertoo, että kisoja varten on tehty yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten Tampereen seudun joukkoliikenteen ja taksiyritysten kanssa. Matkaketju lentoasemalta Nokia-areenalle on pyritty tekemään mutkattomaksi. ”Kisakaupunkina toimiminen näkyy varmasti matkustajamäärissä. Pyrimme järjestämään joukkueiden ja kisaturistien matkan mahdollisimman sujuvaksi”, Nurminen kertoo.

Tampere-Pirkkalan lentoasemalta keskustaan liikennöi Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen linja-autolinja 103. Lähimpänä Nokia-areenaa ovat Sorin aukion ja rautatieaseman pysäkit. Tampereen kaupungin joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen kertoo, että linjan vuorot on suunniteltu syksystä 2021 lähtien täysin yhteensopiviksi saapuvien ja lähtevien lentojen kanssa. Nyssen autot lähtevät lentoasemalta kohti keskustaa noin puoli tuntia lennon saapumisen jälkeen.

”MM-kisojen ajalle vuoroja ei ole lisätty. Matkustajamäärät linjalla ovat olleet sellaisia, että vuoroissa on ollut hyvin tilaa. Selvitämme vuoroja liikennöitsijän kanssa, jos kisojen aikaan näyttääkin siltä, että kaikki eivät mahdu kyytiin”, Häyrynen sanoo.

MM-kilpailuja varten on järjestetty lisälentoja, joita lentää Tampereelle SAS-lentoyhtiö. Mari Nurminen kertoo, että SAS-lentoyhtiöllä lisälentoja Tukholmasta Tampereelle on 11 kappaletta. Muita yksittäisiä lentoja on lisätty noin kymmenellä kappaleella. MM-kisoja ajatellen järjestetyt lisälennot ovat kuitenkin normaalisti myynnissä kaikille asiakkaille. MM-kisat ovat lisänneet myös tilauslentojen määrää.

Tavallisilla reittilennoilla on huomattavissa matkustajamäärien kasvua. Nurminen kertoo, että matkustajamääriä on hankala etukäteen ennustaa, koska kiinnostus matkustamiseen lentäen on taas kasvanut muutenkin. Nurmisen mukaan kisoihin lennetään esimerkiksi Air Balticin uusia suoria lentoyhteyksiä käyttäen Oslosta, Kööpenhaminasta, Frankfurtista ja Münchenista.

Perjantaina 13. toukokuuta alkavat kisat tuovat Tampereen Nokia-areenalle massoittain jääkiekon ystäviä. Mitalipelit pelataan Nokia-areenalla 29. toukokuuta.