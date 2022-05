Vaarallisen näköinen työmaa huolestuttaa Tampereen Peltolammilla, suoja-aitoja kaadettu ja siirretty – ”Alueelle ei kannata nyt mennä turhaan”

Tampereen Veden rakennusinsinöörin mukaan työmaa-alueella liikkumista on vältettävä. Vastuu työmaan turvallisuudesta on kuitenkin myös urakoitsijalla.

Tultaessa Rukkamäentieltä Lempääläntielle on rakennustyömaa-alueelle laitettu tiedotekyltti työmaasta ja urakan kestosta.

Tampereen Peltolammin lähellä Multisillan uimarantaa sijaitseva rakennustyömaa huolestuttaa alueella liikkuvia kaupunkilaisia.

Peltolammin ympäristössä usein lenkkeilevä Jukka Heikkilä on jo pitkään kiinnittänyt huomiota noin 3–4 metriä syvään ja vaarallisen näköiseen kaivantoon. Hän ei ole huomannut, että työmaalla olisi varoituskylttejä tai suojakaiteita.

Heikkilä on huolissaan kaivannosta, koska alueella liikkuu paljon lapsia ja nuoria. Hän kertoo, että vanha uimaranta on nuorten suosiossa hengailupaikkana. ”Harmittaa, koska tuntuu, etteivät rakennustyöt ole edenneet juuri mihinkään. Kyllä siellä aika tarkasti saa katsoa, että mihin astuu.”

Rukkamäentien puolella kävelyreitille on tuotu muovisia suoja-aitoja, jotka eivät kuitenkaan estä alueelle pääsyä. Tältä alueella näytti maanantaina 9. toukokuuta.

Uusiksi syksyyn mennessä

Tampereen Vesi tiedottaa nettisivuillaan, että alueella Peltolammi–Sääksjärvi, Peltolammin itäpuolella Lempääläntien vieressä tehdään vesi- ja viemäriverkoston saneeraustyötä. Tammikuussa alkaneiden töiden ilmoitetaan jatkuvan syyskuuhun.

Urakan tilaaja on Tampereen Vesi ja urakoitsija Annala-yhtiöt oy. Tampereen Veden rakennuttajainsinööri Jukka Palonperä kertoo, että työmaa haittaa liikkumista noin 500 metrin alueella ja että noin 70 metriä työmaasta risteää kävelypolkujen kanssa.

”Vesijohtoa uusitaan nyt siten, että sinne tehdään uudet siirtoputket vanhojen viereen. Menemme vanhaa vesijohtolinjaa pitkin, koska alueella on vanhaa ja suojeltua puustoa.”

Palonperän mukaan työmaan läheltä on suljettu kävelyreittejä kolmesta kohdasta muoviaidoilla, mutta maanantaina aitoja oli kaadettu ja siirretty pois. Työmaa-alue on suljettu ulkopuolisilta Rukkamäentien ja Kitiniitynkadun välistä sekä Lempääläntieltä vanhalle Multisillan uimarannalle vievältä tieltä. Palonperä kertoo, että uimarannalle vievälle tielle tuodaan vielä lisää sulkuaitoja.

”Monttua ei ole aidattu, koska se on työmaa-alueella. Työmaa-alueella liikkuminen on yleisesti kielletty. Polkuja menee alueella kuitenkin useampi, joten kävelijän on vaikea tietää missä saa liikkua ennen kuin tulee sulkuaita vastaan”, Palonperä sanoo.

Vanhalle uimarannalle vievää tietä ei oltu vielä suljettu maanantaina iltapäivällä. Ympäristö on kuitenkin kurainen ja alueella on kuorma-autoja sekä kaivinkoneita.

Varovaisuutta työmaa-alueella

Jos kadulla liikkuja huomaa vaarallisen paikan ympäristössä, asiasta voi ilmoittaa esimerkiksi Frenckelin palvelupisteen puhelinnumeroon. Jos ilmoittaja tietää tarkemmin kenen työmaa on kyseessä, voi vaaranpaikasta ilmoittaa suoraan urakoitsijalle tai urakan tilaajalle eli tässä tapauksessa Tampereen Vedelle.

”Urakoitsijan täytyy huolehtia turvallisuudesta työmaalla, ja urakan tilaajan tehtävä on valvoa, että turvallisuutta noudatetaan. Valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Käymme tietenkin työmaalla katsomassa, jos turvallisuudesta tulee palautetta”, Palonperä sanoo.

Palonperän mukaan Peltolammin työmaalla liikkumista kannattaa välttää työnteon ajan eli syksyyn saakka. ”Alueelle ei kannata nyt mennä turhaan oman turvallisuutensa takia, koska työmaalla on isoja kaivinkoneita ja kuorma-autoja.”

Palonperä suosittelee alueella liikkujia välttämään työmaata kävelemällä esimerkiksi Lempääläntien kevyenliikenteenväylän kautta. Työmaa-alueen vieressä on tiedotekyltti työmaasta. Lisäksi rakennusurakoista tiedotetaan Tampereen Veden ja Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

”Toivon yhteistyötä kaikkien osalta, että työmaa saataisiin mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti valmiiksi.”