Miten Tampereella pääsee julkiselle gynekologille? Ylilääkärit vastaavat Aamulehden lukijoiden kysymyksiin naistentautien hoidosta: Katso 20 kysymystä ja vastausta

Aamulehti keräsi lukijoilta kysymyksiä hoitoon pääsystä. Kysymyksiä tuli kymmeniä. Kysymyksiin vastaavat Tampereen kaupungin ylilääkärit Kati Myllymäki ja Tuire Sannisto.

Asiakkaat vanhuksista esiteineihin saavat Tampereen kaupungin terveyspalveluista apua gynekologisiin vaivoihin ja seksuaaliterveyden asioihin. Hoitoon pääsyä hidastavat palvelujen ruuhkaisuus ja ongelmat takaisin soittamisessa.

Tässä jutussa hoitoon pääsyä koskeviin kysymyksiin vastaavat vastaanottotoiminnan ylilääkäri Kati Myllymäki ja nuorten ja perheiden terveyspalveluiden ylilääkäri Tuire Sannisto. Juttu syntyi lukijan lähettämästä vinkistä. Aamulehti kysyi lisäksi lukijoilta, mitä he haluavat tietää aihepiiristä.

Vinkin antanut lukija kertoi viestissään ongelmastaan löytää hoitopaikka vaivalleen. Lukija sai kimmokkeen yhteydenottoon Aamulehden maaliskuussa julkaisemasta kolumnista, jossa käsiteltiin aihepiiriä.

Tampereen terveyspalvelut oli neuvonut lukijaa ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan. Hän kertoi, että sieltä ei vastattu puheluihin tai soitettu takaisin pyynnöstä huolimatta.

Lukijoiden kysymyksiä saapui noin 50. Jutussa vastataan osin samojen kysymysten vuoksi 20 kysymykseen. Myllymäki vastaa terveysasemia ja Sannisto nuortenpalveluja koskeviin lukijoiden kysymyksiin ja toimittajan tekemiin jatkokysymyksiin.

1. Saako julkiselta terveysasemalta ajan gynekologille?

Myllymäki: ”Terveysaseman lääkäri arvioi tilanteen. Gynekologi on yhtä lailla erikoislääkäri kuin vaikka ortopedi. Heitä ei löydy terveysasemilta. Jos on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon, niin lähetetään. Gynekologille on olemassa myös palveluseteli, jolla voi hakeutua yksityispuolelle hoitoon, jos lääkäri niin arvioi.”

2. Hoidetaanko terveysasemalla gynekologisia vaivoja?

Myllymäki: ”Kyllä, esimerkiksi lievät tulehdukset, kuten emättimen, hoituvat hyvin terveysaseman kautta. Sen sijaan vuotohäiriö on tyypillinen sellainen vaiva, joka vaatii lisätutkimusten tekemistä erikoissairaanhoidossa.”

3. Kuinka nopeasti kiireellisessä asiassa pääsee vastaanotolle?

Myllymäki: ”Pääsääntöisesti samana päivänä tai seuraavana päivänä.”

4. Onnistuuko kierukan vaihto tai poisto terveysasemalla?

Myllymäki: ”Poisto ilman muuta onnistuu terveysasemalla, mutta vaihdon onnistuminen pitää tarkistaa omalta terveysasemalta. Se onnistuu, jos asemalla on lääkäri, joka on tehnyt kierukanvaihtoja.”

Asiakas käy tarvittaessa lääkärin vastaanotolla, ja aina kapselin tai kierukan asentamisessa.

Vastaanottohuoneen pöydällä on kierukan asetussetti.

Vastaanottohuoneen tutkimuspöytä.

5. Tehdäänkö terveysasemilla gynekologisia ultraäänitutkimuksia?

Myllymäki: ”Niitä ei tehdä perusterveydenhuollossa muutoin kuin raskausaikana.”

6. Hoidetaanko myoomia (kohdun lihaskyhmy) terveysasemilla?

Myllymäki: ”Todettuja myoomia hoidetaan julkisella puolella erikoissairaanhoidossa, jos niistä tulee paljon oireita. Samoin endometrioosi (kroonisia kipuja aiheuttava tila) selvitetään, jos sen kanssa ei pärjää. Myös PMDD (kuukautisia edeltävä dysforinen häiriö) selvitetään.”

Tarvittaessa lääkäri tekee tutkimuksen ultraäänilaitteella.

7. Miten muunsukupuoliset otetaan huomioon terveysasemilla?

Myllymäki: ”Ilman muuta heitä hoidetaan heidän oireidensa mukaan.”

8. Aina ei saa soittoa takaisin, vaikka jättäisi palveluun pyynnön. Miksi?

Myllymäki: ”Osalla terveysasemia on siinä ongelmia. Olemme työstäneet puhelinoperaattoreiden kanssa asiaa. Aiomme siirtää kaikki puhelut takaisinsoittoon, jolloin jätettyjen pyyntöjen määrää ei rajoiteta. Tämä muutos tehdään toivon mukaan toukokuun aikana.”

”Seuraamme hyvin tarkkaan, onko asiakkaalle soitettu saman päivän aikana takaisin. On päiviä, että puheluita on jäänyt soittamatta, mutta ne soitetaan seuraavana päivänä. Asiakkaalle soitetaan kolme kertaa. Jos asiakas ei kolmannellakaan kerralla vastaa, emme enää yritä soittaa.”

9. Hoidetaanko terveysasemalla vaihdevuosivaivoja?

Myllymäki: ”Hoidetaan. Joskus oikeaa hoitoa joudutaan etsimään. Oireita ei aina saada pois, vaan toisinaan se on oireiden kanssa tasapainoilua, sietämistäkin. Jos ei päästä ratkaisuun, voidaan konsultoida terveysaseman sisällä ja tarvittaessa erikoissairaanhoitoa. Vaihdevuosiasiat ovat kiireettömiä, joten asiakas odottaa kiireetöntä aikaa. Sen saaminen voi kestää useita viikkoja tällä hetkellä.”

Tampere Ilmaiset seulonnat Papakokeeseen kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset. Näytteestä selvitetään, onko kohdunkaulassa muutoksia. Mammografiaan kutsutaan henkilökohtaisesti sinä vuonna, jona täyttää 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 tai 68 vuotta. Kuvannetaan rinnat rintarauhasten sairauksien löytämiseksi. Lähde: Tampereen kaupungin terveyspalvelut

10. Voiko seulonnan jälkeinen jatkotutkimus olla liian pitkällä, jos näiden väliä on puolisen vuotta?

Myllymäki: ”Seulonnasta annettu arvio ei ole liian pitkä, vaan jatkotutkimuksen ajat harkitaan hyvin tarkkaan.”

11. Pääseekö rintasyöpäpelon vuoksi mammografiaan esimerkiksi 40-vuotiaana?

Myllymäki: ”Kaikki kyhmyt tutkitaan ilman maksua, mutta pelkän pelon vuoksi on käytävä yksityispuolella.”

12. Pitääkö gynekologilla käydä vuositarkastuksessa?

Myllymäki: ”Ei. Nykyisin niin sanotuista vuositarkastuksista on luovuttu monella erikoisalalla. Tilanne arvioidaan tarpeen mukaan. Ehkäisy- ja hormonikorvaushoitoasiat pitää katoa tietyin väliajoin, mutta jos on perusterve eikä vaivoja ole, vuositarkastuksia ei pääsääntöisesti tarvita.”

13. Pääseekö seulontaiän jälkeen seulontoihin terveysaseman kautta?

Myllymäki: ”Mikäli on oireita, niin pääsee. Jos on esimerkiksi tiputteluvuotoja, ilman muuta asia tutkintaan. Seulonnoista on vahva tutkimusnäyttö, jonka mukaan syöpäriski on seulontaiän jälkeen niin pieni, että seulonnoilla ei ole todettu olevan vaikuttavuutta.”

14. Olisiko Tampereelle aiemmin esitetty vaihdevuosineuvola hyvä?

Myllymäki: ”En ihan heti lämpenisi ajatukselle. Meillä on paljon sairauksia, eikä ole mahdollista perustaa jokaiselle eri sairaudelle tai edes yleisimmille omia neuvolapisteitä.”

15. Vaihevuosioireet eivät ole aina selkeitä?

Myllymäki: ”Aina oireet eivät ole vain perinteisiä kuumia aaltoja. Sydämen lisälyönnit saattavat esimerkiksi olla ensimmäisiä oireita. Silloin voi ajatella, että onko kyse sydänvaivasta, mutta sen saatetaan huomata liittyvän vaihdevuosioireisiin, ja kun aloitetaan hormonikorvaushoito, niin lisälyönnitkin alkavat helpottaa.”

16. Erään lukijan mukaan vaihdevuosiasioissa ei aina kuunnella asiakasta. Miksi näin on?

Myllymäki: ”Toivotaan, että niin ei olisi. Uskoisin, että lääkärit ja hoitohenkilökunta ovat nykyisin asiansa päällä niin, että oli huoli mikä hyvänsä, niin tulee kuulluksi.”

Nuorisoneuvolasta saa halutessaan ottaa mukaan kondomeja ehkäisyä ja taudeilta suojautumista varten.

17. Mitä apua saa vaivoihin ja kysymyksiin kaupungin opiskeluterveydenhuollosta?

Sannisto: ”Lakisääteisesti tehtäviin kuuluu seksuaaliterveyden edistäminen ja hoitaminen liittyi se sitten raskauden ehkäisyyn, gynekologisiin huoliin, sukupuolitautien seulontaan tai vaikka raskauden keskeytyksiin. Lukiolaiset ja ammattikoululaiset otetaan vastaan kaupungin opiskeluterveydenhuollossa, korkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palveluissa.”

18. Pääseekö vaivoissa lääkärille?

Sannisto: ”Lääkäreille ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta tarvittaessa. Meillä ei ole gynekologeja, mutta seksuaaliterveysasiat ovat osa kaikkien lääkäreidemme työnkuvaa. Lisäksi yhdellä lääkäreistämme on erityistä perehtyneisyyttä gynekologian alaan. Hän voi antaa konsultaatiota muille, tehdä suuntaa antavia ultraäänitutkimuksia ja tehdä kierukan asennuksia. Erikoislääkäreitä konsultoidaan, jos siihen on aihetta.”

”Esimerkiksi ehkäisyneuvolan lääkäri tekee pelkästään ehkäisyneuvontaa työssään, joten hän on tietenkin sen alueen erityisosaaja, vaikka ei naistentautien erikoislääkäri olekaan.”

Alle 22-vuotiaat voivat saada maksuttomia e-pillereitä ja muita ehkäisyvälineitä Tampereella.

19. Kuinka nopeasti lääkärin vastaanotolle pääsee vaivoissa?

Sannisto: ”Meilläkin on hiukan haastetta hoitoon pääsyssä, mutta pyrimme hoitamaan seksuaaliterveyden asiat pitkälti opiskeluterveydenhuollossa. Terveydenhoitajilla on iso rooli esimerkiksi pilleriehkäisyn aloittamisessa ja myös seurannassa lääkäriä tarvittaessa konsultoiden. Pillerien aloittamisen vuoksi ei tarvitse tehdä sisätutkimusta tai ottaa papanäytettä. Asiakas käy tarvittaessa lääkärin vastaanotolla, ja aina kapselin tai kierukan asentamisessa.”

”Vastaanotolla pyritään ottamaan huomioon muitakin asioita kuin vain vaikkapa hormoniehkäisyn sopivuus. Samalla mietitään parisuhdeasioita, sukupuolitauteja ja mahdollisia seksuaaliväkivaltakokemuksia.”

20. Entä muut kuin opiskelijaterveydenhuollon piirissä olevat nuoret?

Sannisto: ”Alle 22-vuotiaina he asioivat nuorisoneuvolassa Tipotiellä. Yläkouluikäisten ehkäisyasiat ja muu näihin asioihin liittyvä osaaminen on Tampereella keskitetty sinne. Sielläkin terveydenhoitajan rooli on ihan keskeinen. Lääkäri tekee siellä etenkin maksuttomaan ehkäisyyn liittyviä kierukan ja kapselin asennuksia, mutta ratkoo myös erilaisia nuorten pulmia.”