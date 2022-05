Suomen Hiihtoliitto palkitsi Tampereen vuoden hiihtokaupunkina – näin valintaa perusteltiin

Vuoden hiihtokaupunki valittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Aamulehti

Suomen Hiihtoliitto on valinnut Tampereen vuoden hiihtokaupungiksi. Hiihtokaupunki valittiin nyt ensimmäistä kertaa ja julkistettiin Hiihtogaalassa Jyväskylässä perjantaina.

Hiihtoliiton mukaan kategoriassa haettiin kaupunkia, joka panostaa lumilajien harrastamiseen ja sen olosuhteisiin, ja jossa hiihtolajit nähdään aktiivisessa roolissa kansanliikuttajana.

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kuvaa, että Tampere on aktiivisesti ylläpitänyt hiihtolajien olosuhteita ensilumenladuista pitkälle kevääseen. ”Kaupungin hiihtoladut ovat merkittävä lähiliikuntapaikka, jota hyödyntävät niin kilpahiihtäjät kuin kaupunkilaiset koululaisista eläkeläisiin”, Hämäläinen sanoo tiedotteessa.

Tampereen Kaupissa hiihdettiin tänä vuonna vielä vappuaattona. 71-vuotias Paavo Leppänen oli tullut ladulle Messukylästä.

Vuoden hiihtokaupungiksi valintaa perustelee myös hiihtolajien aktiivinen seuratoiminta sekä esimerkiksi Lasten lumipäivät -tapahtuman järjestäminen. Eikä valitsijoilta jäänyt huomaamatta sekään, että kansallisena hiihtopäivänä hiihtoa pääsi harrastamaan Ratinan kentällä.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo tiedotteessa, että nimitys on otettu Tampereella iloisina ja kiitollisina vastaan. Hiihdon kannalta luminen talvi on ollut mainio ja Ikonen toteaakin latujen olleen ahkerassa käytössä. ”Kaupungille hiihdon olosuhteista huolehtiminen on tärkeä osa eri-ikäisten kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämistä”, Ikonen sanoo.