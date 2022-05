Tampereen Linnainmaan asukkaat ovat lakon vuoksi loukussa – ”Tältä kulmalta ei nyt ajeta kuin yhtä bussivuoroa kaupunkiin”

Tampereen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita vastaa, että noin kolmasosa bussiliikenteestä on lakossa. Palvelua ei välttämättä saa kotipysäkiltä, vaan voi joutua hieman kävelemään.

Tiistaina alkanut kunta-alan lakko vaikuttaa myös Tampereen joukkoliikenteeseen. Aamulehteen otti yhteyttä suivaantunut kaupunkilainen Jari Toivonen, jonka mukaan Linnainmaalla ollaan lakon vuoksi loukussa, koska bussit eivät kulje. Viikonpituinen lakko päättyy maanantaina 9. toukokuuta.

Toivonen kertoo, että ainoastaan linjaa 6 ajetaan myös lakon aikana, mutta sitäkin vain harvoin.

”Linjan 6 bussit kulkevat Nattarin suunnasta Teiskontien kautta eikä Sammon valtatietä, jonka varrelta olisi paljon tulijoita. Se helpottaisi jo paljon. Linnainmaa on kuitenkin aika iso kaupunginosa eikä tältä kulmalta ajeta nyt kuin yhtä bussivuoroa kaupungin suuntaan.”

Autolla töihin

Toivosen vaimo kulkee Kalevankankaan hautausmaalle töihin ja puoliso on nyt joutunut kuljettamaan häntä autolla, koska bussilla työmatka ei onnistu.

Linja 18 Atala–Linnainmaa–Tays ei kulje ollenkaan, ei myöskään linja 17, joka vie normaalisti Vehmaisista Linnainmaan kautta Taysiin. Taysin luota pääsisi jatkamaan ratikalla eteenpäin. Ajamatta jäävät myös normaalisti Linnainmaan kautta kulkevat linjat 7 ja 38.

”Linja 7 kulkee normaalisti kymmenen minuutin välein ja sitä käyttävät monet iäkkäät ihmiset, jotka haluavat lähteä kaupoille Kalevaan. Sekään ei kulje nyt ollenkaan”, Toivonen harmittelee.

Kolmasosa lakossa

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen nettisivuilla kerrotaan, että lakon aikana bussivuoroista jää ajamatta noin kolmannes.

Linjat 2, 7, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 58, 82 eivät liikennöi ollenkaan, minkä lisäksi lakko koskee osaa linjojen 5, 6, 8, 12, 28, 39, 45 ja 90 vuoroista. Ratikat ja muut bussilinjat liikennöivät lakon aikana normaalisti.

Nyssen sivuilla todetaan myös, että lakon aikana ajettavat vuorot päivittyvät edellisenä päivänä. Reittioppaasta on poistettu lakon piiriin kuuluvat vuorot, mutta tiedot saattavat kuitenkin muuttua.

Liikennejohtaja vastaa

Onko kaupungissa katvealueita, joita ei lakon aikana hoideta ollenkaan, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita?

”Lakossa on kaupungin oma tuotanto, eli TKL (Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos). Sen liikenne on painottunut Tampereen kaupungin alueelle. Esimerkiksi Vuoreksessa liikennöidään, mutta huomattavasti vähemmän kuin normaaliaikoina. Varmasti on tilanteita, että ihan lähipysäkiltä ei sitä palvelua saa, vaan joutuu kävelemään vähän pidemmän matkan.”

”Ratikka ei ole lakossa ja se on tärkeä osa joukkoliikennejärjestelmää. Bussiliikenteestä noin kolmannes on lakossa. Aika hyvin vielä ajetaan, jos ajettava linja sattuu sopimaan itselle.”

Vaihtelevatko aikataulut todella päivittäin?

”TKL kuitenkin ajaa vähän, ja sitä täytyy katsoa päivittäin, mihin se resurssi riittää. Ilmoittelemme ajettavista vuoroista Nyssen reittioppaan kautta. Sieltä kannattaa käydä katsomassa ajantasainen tieto.”

Koska voi varmuudella tietää, mitkä vuorot seuraavana päivänä ajetaan?

”En pysty mitään kellonaikaa sanomaan. Reittiopasta päivitetään sitä mukaa, kun ajettavia vuoroja saadaan vahvistettua. Huomisen vuorot päivittyvät sinne tämän päivän aikana. Jos siellä illalla luvataan, että joku vuoro ajetaan, se todennäköisesti myös ajetaan.”