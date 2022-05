Toas aloittaa Hipposkorttelin rakentamisen kesäkuussa: ”Päätimme olla rohkeita” – Tällaisia yhteisöyksiöitä taloihin tulee

Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan opiskelijakortteliin parin vuoden kuluttua. Kohde valmistuu vaiheittain. Tavoitteena on, että vuonna 2025 siellä asuu yli 800 opiskelijaa.

Entisellä Hippostalon tontilla on toistaiseksi vain monttu, mutta kesäkuussa tällä paikalla alkavat uuden opiskelijakorttelin rakennustyöt.

Aamulehti

Entisellä Hippostalon tontilla Tampereen Kalevassa ammottaa nyt vain reikä maassa, mutta pian alkaa tapahtua. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Toasin historian suurin uudiskohde nytkähtää vihdoin liikkeelle, kun Hippoksen opiskelijakorttelin maanrakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tontilta purettiin jo viime kesänä pois rumuudestaan kuuluisa vanha valtion virastotalo.

Toasin hallitus hyväksyi Hippos-allianssin esittämän tavoitekustannuksen viime viikolla ja päätti aloittaa kahden ensimmäisen talon rakentamisen. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan opiskelijakortteliin parin vuoden kuluttua.

Hippos-korttelin kehitysvaihe kesti reilut kaksi vuotta. Tuona aikana moni asia ehti muuttua. Esimerkiksi rakennuskustannukset ovat nyt huomattavasti korkeammat kuin hankkeen alussa ja maailmantalouden näkymät epävarmat.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myönsi opiskelija-asumisen lainoitukseen korkotukea sekä investointiavustusta.

”Pitkän puristuksen, pähkäilyn ja pohdinnan jälkeen päätimme olla rohkeita ja luottaa tulevaisuuteen. Toasin hallitus yksimielisesti näin päätti. Kun saimme Aralta tukipäätöksen huhtikuussa, se toi meille selkänojaa. Valoisia asioita tarvitaan ja uskoa huomiseen”, toteaa Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koski.

Mikä? Toas Hippos Tampereen Kalevassa Teiskontien ja Hervannan valtaväylän risteyksessä. Tontilta on purettu Hippostalona tunnettu valtion vanha virastotalo. Pinta-ala 2,1 hehtaaria. Alueelle on kaavoitettu noin 35 000 kerrosneliömetriä, josta 29 000 neliömetriä on asuntorakentamista ja loput liiketilaa. Ensimmäiset uudet opiskelijatalot valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Hinta noussut

Hippos-korttelin rakentaminen etenee vaiheittain. Jos jatkamaan päästään ilman taukoja, kaikki talot ovat valmiita syksyllä 2025. Silloin kohteessa asuu runsaat 800 opiskelijaa.

Kosken mukaan kustannusarviosta on mahdotonta antaa yhtä lukua.

”Aran kanssa päädyimme siihen, että hanke palastellaan ja sitoudumme siihen pala kerrallaan. Jo vuosi sitten suunnitelmia tehostettiin kymmenellä miljoonalla eurolla, mutta samaan aikaan rakentamisen hinta nousi kymmenen prosenttia. Tämän kevään aikana on ollut vaikea pysyä perässä.”

Tontilta purettiin jo viime kesänä pois rumuudestaan kuuluisa vanha valtion virastotalo. Työmaa-aidassa lukee lupaus tulevasta: "Tää rakennus lähtee tästä ny! Ja ei meinaan tuu uutta virastoa tilalle, vaan koteja opiskelijoille.”

Yhteisöyksiöitä

Nyt rakennettavissa kahdessa talossa on yhteensä lähes 8 000 bruttoneliötä, joista opiskelija-asumiselle osoitetaan 4 600 kerrosneliömetriä. Ensimmäinen rakennusvaihe kattaa 129 opiskelija-asuntoa, yhteistiloja asukkaille sekä toimisto-, työ- ja liiketiloja.

Ensimmäisiin taloihin on tulossa noin sata yhteisöyksiötä, jotka ovat täysin uudentyyppinen asumismuoto. Yhteisöyksiöt ovat pieniä, noin 20 neliömetrin yksiöitä, jotka ovat osa yhdeksän asunnon ryhmää. Jokaisessa yksiössä on oma keittiö ja kylpyhuone, mutta asukkailla on mahdollisuus viettää aikaansa myös asuntojen yhteisessä olohuoneessa.

Kosken mukaan tavoitteena on, että yhteisöllisten yksiöiden vuokrataso on hieman tavallisia yksiöitä edullisempi. Niiden lisäksi taloihin tulee perheasuntoja: kaksioita ja jopa muutama kolmio.

Allianssimallilla

Uusien opiskelijatalojen asuinkerrokset tehdään puisista tilaelementeistä. Kellari, ensimmäinen ja toinen kerros toteutetaan betonirakenteisina. Rakennukset toteutetaan A-energialuokkaan.

Kyseessä on Tampereella ensimmäinen talonrakennuskohde, joka toteutetaan allianssimallilla. Mallista on saatu kokemuksia jo Rantatunnelin ja raitiotien rakentamisessa.

Hippos-allianssissa ovat mukana Toas, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen oy, A-Insinöörit Suunnittelu oy, Granlund Tampere oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen oy ja Hartela Pirkanmaa oy.