Pekingin olympialaisten katsomista verkossa estettiin ainakin kahteen otteeseen talvella. Kysyimme, aiotaanko kevään suurtapahtumassa jääkiekon MM-kisoissa myös rajoittaa verkkokatselua Tampereen kaupungin toimipisteissä. Kaupungilla on noin 14 000 työntekijää.

Tampereen kaupunki rajoitti viime helmikuussa Pekingin talviolympialaisten katsomista kaupungin työpaikoilla. Käytännössä kaupunki esti Yle Areenan katsomisen kaupungin verkossa. Syynä päätökseen oli, että kaupungin tietoliikenneyhteyksien käyttö kasvoi noin kaksinkertaiseksi, kun Iivo Niskanen voitti kultaa miesten perinteisen 15 kilometrin hiihdossa.

Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Jarkko Oksala kertoi tuolloin Aamulehdelle, että kaupungin it-ympäristöä seurataan systemaattisesti ja rajoitustoimia tehdään ennakoivasti, jotta työnteko sujuu kaupungin verkossa.

Oksala kertoi myös, että suoratoistopalveluja on rajoitettu joskus aiemminkin isojen urheilutapahtumien yhteydessä.

Ensi viikolla Tampereella ja Helsingissä alkavat odotetut jääkiekon MM-kisat. Onko Tampereen kaupungilla suunnitelmia nettikatselun rajoittamiseksi kisojen aikana esimerkiksi silloin, kun Suomi pelaa?

Oksalan mukaan suunnitelmia tästä ei ole. ”Tässä on nyt ihan eri kisat erilaisella aikataululla ja lähetystavoilla. Ei ole tunnistettu samanlaista verkon kuormittumisriskiä kuin olympialaisten aikana”, hän sanoo.

Linjaus on Oksalan mukaan monen asian summa. MM-kisoissa eniten katsojia voi odottaa Suomen maajoukkueen otteluille, jotka sijoittuvat kotikisoissa pääsääntöisesti ilta-aikoihin. Jos Suomi on mukana välierissä ja mitaliotteluissa, ne pelataan viikonloppuna. Olympialaisissa kisatapahtumia oli toimistoaikoihin aamuisin ja päiväaikaan, jolloin kaupungin verkolla on muutenkin paljon käyttöä.

Lisäksi Suomen otteluita ei näe samalla tavalla verkossa maksutta kuin olympialaisissa. Olympialaiset näkyivät Yle Areenan kautta, jota myös Tampereen kaupungin opetus hyödyntää Oksalan mukaan omassa toiminnassaan. MM-kisojen televisiointioikeudet ovat Suomessa MTV:llä, joka näyttää ottelut maksullisessa C More-palvelussa.

Televisiossa kaikki Suomen ottelut näytetään ilmaiseksi MTV3-kanavalla.