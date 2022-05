Kunta-alan työntekijöiden lakko keskeytti tiistaina perusopetuksen koulutyön viikoksi. Aamulehti jalkautui kyselemään nuorten ajatuksia lakosta.

Valtti Sulunsilta (vas.) ja Kasper Kakkonen aikovat viettää lakkoviikon ajan lomaa. Molempien mielestä on tärkeä nukkua myöhään.

Aamulehti

”Kiva, kun ei tarvitse herätä aikaisin ja on enemmän aikaa tehdä asioita”, Valtti Sulunsilta, 11, kommentoi.

Sulunsilta vietti tiistaina ensimmäistä lakkopäivää ulkosalla yhdessä samalla luokalla olevan ystävänsä Kasper Kakkosen, 12, kanssa.

Kaverusten mielestä hyvä juttu on myös se, että lakon vuoksi tälle viikolle merkityt kokeet siirtyvät eteenpäin. ”En aio tehdä mitään koulujuttuja, vaan pidän lomaa ja menen käymään äidin luona”, Kakkonen kertoo.

”Vähän ehkä kyllä tulee ikävä sellaisia kavereita, joita näkisi koulussa”, Sulunsilta myöntää.

Kielo Lehtonen ottaa lakon loman kannalta, mutta toivoo, ettei kesäloma lyhene lakon vuoksi.

Kielo Lehtonen, 12, kulutti ensimmäistä lakkopäiväänsä käymällä kaverinsa kanssa ostoksilla.

”Lakko on kyllä ihan kiva, kun on vapaata ja voi vain nähdä kavereita”, Lehtonen sanoo. Koska kyseessä ei ole kevään ensimmäinen kouluihin vaikuttava lakko, tilanne on jo tuttu.

”Toivottavasti tämän takia kesäloma ei siirry.”

Lakon aikana Lehtonen ei ole ajatellut opiskella itsenäisesti. ”Varmaan pidän vain lomaa.”

Iida Leinonen (oik.) vietti lakon ensimmäistä päivää ystävänsä Peppiinan kanssa kaupungilla. Ystävykset ovat huolissaan siitä, miten lakko vaikuttaa niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on huonot kotiolot.

Myös Iida Leinonen, 13, vietti lakkopäivää kaupungilla ystävänsä kanssa. "On ihan kivaa, kun ei tarvitse mennä kouluun ja voi nähdä kavereita”, hän kertoo.

Leinoselle ja hänen ystävälleen lakko tarkoittaa vapaa-ajan lisäksi myös enemmän aikaa harrastamiselle. He molemmat harrastavat taitoluistelua, ja viikosta kuluu treenaamiseen jopa 15 tuntia.

”Meille ei tullut lakon ajaksi mitään tehtäviä, niin en ajatellut opiskella tällä viikolla mitenkään”, Leinonen sanoo.