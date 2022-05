Pilkkijä putosi lähes sulaan Kaukajärveen jään läpi – ”Kuulemma aina viimeisenä pilkkii”

Miehen pelasti rannalla ollut läheinen, joka soitti paikalle apua.

Noin 70-vuotias mies putosi pilkkireissullaan Tampereen Kaukajärvellä tiistaina iltapäivällä jäihin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Teemu Turtonen kertoo, että pilkkijä oli mennyt Kaukajärven jäälle Luolakadun päässä olevan epävirallisen rannan kautta.

”Järvihän on käytännössä on sula. Jäätä on noin 50 metriä rannasta. Ei tulisi kovin monelle mieleen lähteä sinne, sen näköinen jää oli jo.”

Miehen pelasti rannalla ollut läheinen, joka soitti paikalle apua. Pintapelastajat hakivat kylmettyneen, jään päälle omin voimin päässeen miehen rantaan. Arviolta 20 minuuttia vedessä ja jäällä ollut mies toimitettiin jatkohoitoon.

Rannalla ollut pilkkijän läheinen oli Turtosen mukaan ollut huolissaan jäiden kestävyydestä, ja jäille menemistä oli ilmeisesti käyty keskustelua etukäteen.

”Kuulemma mies aina viimeisenä pilkkii, ja hänellä on kova polte päästä pilkille. Täytyyhän se olla, kun tuollaiseen paikkaan lähti. Hyvä, että rannalla oli henkilö.”

Turtosen mukaan missään ei ole enää jäitä, jonne voi mennä turvallisesti.

”Nuo pilkkimiset ovat nyt sitten mieluummin ensi talven hommia.”