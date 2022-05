Tampereen katujen siivous jatkuu vielä ainakin kaksi viikkoa – Työpäällikkö: ”Ensi keväänä suunnitellaan homma vähän paremmin”

Kunta-alan lakko ja kylmä sää hidastavat hiekoitussepelin poistoa Tampereella. Autoilija ei välttämättä joudu toukokuussa maksajaksi, vaikka hänen ajoneuvonsa jouduttaisiin hinaamaan toiseen paikkaan kadun siivouksen ajaksi.

Koskikatu kiiltelee märkänä. Keskiviikkoaamuna yhdeksän jälkeen Arttu Stachon ruiskuttaa vettä letkusta ja viimeistelee taas yhden kadunpätkän siivousta Tampereen keskustassa.

Kaupungin hiekanpoistourakka on voiton puolella.

”Kaksi viikkoa”, arvioi liikennealueiden kunnossapidosta vastaava työpäällikkö Antti Sorvali Tampereen Infra oy:stä.

Sitten pitäisi olla jotakuinkin valmista ja talven hiekoitussepelikerrostumien kerättynä pois. Keskusta on Sorvalin mielestä jo hyvällä mallilla. Niin pitääkin, koska tavoitteena on ollut, että ennen 13.–29. toukokuuta järjestettävien miesten jääkiekon MM-kisojen alkua Tampereen paraatikorttelit saadaan siistittyä.

Kantakaupungin ytimen ulkopuolella monen tamperelaisen kaupunginosan asukkaat ovat joutuneet pettymyksekseen huomaamaan, että heidän kotikulmillaan hiekoitussepeliä lepää edelleen kasoittain kaduilla.

”Ajan todella paljon pyörällä, ja kapeat renkaat saattavat lähteä helposti luisuun”, sanoo Armonkalliossa pari vuotta asunut Kimmo Iltanen.

Toistaiseksi haaveria ei ole hiekkaisilla mäkiosuuksilla sattunut, mutta hänen puolestaan sepelin saisi kyllä ”pikkuhiljaa” siivota pois.

Kimmo Iltanen toivoo, että myös Armonkalliossa hiekoitussepeli saadaan pian siivottua, jotta polkupyöräily helpottuu.

Pihahuolto Haapaniemi oy:n Jarkko Jokisen työkoneessa oli keskiviikkona kiinni harja. Siitä ei ole kovin kauaa, kun tarvittiin lumiauraa.

Arto Pajusen havaintojen mukaan Tampereen Armonkalliossa on ehditty hakea kaduilta korkeintaan ”vähän isompia” hiekkoja.

”Pöly tunkeutuu joka paikkaan, ei sitä pääse pakoon missään”, sanoo niinikään Armonkalliossa asuva Arto Pajunen.

Armonkallio on yksi niistä alueista, joissa hiekanpoistoa ei ole ehditty tehdä.

”Myös esimerkiksi Käpylä on tekemättä”, mainitsee Tampereen Infran Sorvali.

Töiden etenemistä voi seurata verkkopalvelusta. ”Sinne työnjohto täppäilee katuja keltaiseksi ja vihreäksi sitä mukaa, kun työ etenee.”

Parhaillaan hiekanpoistourakkaa hidastaa osaltaan kunta-alan lakko, jonka on määrä jatkua 9. toukokuuta saakka.

Sorvalin mukaan Tampereen Infralla on normaalisti muutamia kymmeniä työntekijöitä kunnossapidossa ja lisäksi käytetään alihankkijoita. Lakon aikana työntekijöitä on vahvuudessa alle 10 prosenttia, eikä liikkeellä ole ainuttakaan työkonetta. Sen vuoksi lakon ajaksi on lisätty alihankintaa.

”Kyllä tämä [lakko] hidastaa. On pyydetty koneita avuksi omille urakka-alueille, mutta normaalia määrää töitä ei pystytä hoitamaan”, hän sanoo.

Hiekoitushiekkaa tarvittiin kuluneena talvena runsaasti.

Syy siihen, että katuhiekkoja ei Tampereella saatu tyypillisen kevään tapaan siivottua vappuun mennessä, on kuitenkin lakon sijaan sää.

”Noin kuukausi sitten tuli 26 senttiä lunta. Se vähän haittasi tätä niin sanotusti. Paljon myöhemmin päästiin aloittamaan kuin yleensä”, Sorvali muistuttaa.

Lisäksi töiden etenemiseen vaikuttavat mahdolliset kalustorikot ja keli. ”Yöpakkaset hidastavat töitä”, sanoo Sorvali.

Jäätyvällä vedellä työ ei onnistu

Yöpakkanen. Pihahuolto Haapaniemi oy:n – yhden Tampereen Infran alihankkijan – porukalle, johon myös keskiviikkona Koskikatua puhdistanut Stachon kuuluu, tämä on tuttu ongelma.

”Tänään [keskiviikkona] aloitimme vasta kello 7, koska oli yöpakkasta. Joskus teemme töitä puolesta yöstä”, kertoo Jarkko Jokinen Pihahuolto Haapaniemi oy:stä.

Jopa 12–13-tuntisiksi venyvät työpäivät eivät nekään ole sesonkiaikaan harvinaisia, jos olosuhteet siivousurakalle ovat otolliset. Päiväsaikaan työt etenevät usein hitaammin.

”On liikennettä ja ihmisiä, joita pitää väistää”, sanoo Aleksi Jylhäkorpi.

Hommaa hidastavat myös muut kulkupelit. Eniten töitä häiritsevät jalkakäytäville jätetyt sähköpotkulaudat, joita pitää usein nostella sivuun työkoneiden alta.

Ja sitten ovat kadunvarsille pysäköidyt autot. Niiden siirtelyn suhteen tilanne on loppukevään aikana käymässä hieman kimurantiksi, kun hiekanpoistopartioita on liikkeellä vielä toukokuun puolella. Kadunvarsille etukäteen sijoitetut siirtokehotuskyltit on pääosin varustettu 30. huhtikuuta päättyvällä päivämäärämerkinnällä.

Esimerkiksi Ojakadulla siirtokehotuskyltti antoi keskiviikkona ymmärtää, että kunnossapitotöiden tarve olisi päättynyt vappuaattona.

Jos pysäköidyn auton haltija ei siirtokehotusta noudata, auto hinataan hiekanpoistotyön ajaksi pois. Hinauksen tekee hinausyritys, joka kulkee hiekoitusepeliä poistavan työporukan mukana tarvittaessa.

”Sellaisessa tapauksessa siirrosta lähtee 100 euron lasku auton omistajalle, mutta nyt ei voida laskuttaa”, työnjohtaja Petri Kolehmainen Tampereen Infrasta sanoo.

”Voimme infota ihmisiä, mutta laskua siirrosta ei voida laittaa. Se menee sitten Tampereen Infran piikkiin”, Sorvali vahvistaa.

Autoilijat voivat olla itsekin aloitteellisia ja tilata puhelimeensa muistutusviestin katujen puhdistusajoista. Ohje viestien tilaamiseksi on verkko-osoitteessa puhdistussuunnitelmat.fi/tampere kohdassa tekstiviestipalvelu.

Puhdistus alkaa harjaamalla kasteltua katua.

Keväisen hiekanpoiston jälkeen Tampereen katuja siivotaan kesäkaudella joka päivä, kertoo Jarkko Jokinen.

Imulakaisukone viimeistelee tienpinnan puhdistuksen.

Työkoneita tarvitaan useita

Pihahuolto Haapaniemen nelikko etenee Koskikadulta Tammerinpuistoon. Työ noudattelee tuttua kaavaa: Jarkko Jokinen ottaa karkealla harjalla isokokoisimmat rakeet, Aleksi Jylhäkorpi jatkaa imulakaisukoneella. Lopuksi rotvallien reunoja ja muita ahtaita välejä puhdistetaan vielä vesiletkun avulla.

Oleellista on vesi, jolla vältetään pöllyämistä. Ennen kuin harjaus aloitetaan, katualue on kasteltu. Keskiviikkona pesukoneen ratin takana istuu Mika Andrejeff. Kun käytössä on varsinainen pesukone, ei vesiletku, vesi hupenee tankista nopeasti.

”Puoli tuntia tai kolme varttia”, Andrejeff kertoo.

Mika Andrejeff eteni pesukoneella Tammerinpuiston ympäristössä.

Vesitäydennystä autoon haetaan Eteläpuiston täyttöpumpulta. Reissuja Hämeenpuiston eteläpäähän kertyy työpäivän aikana useita. Samaan paikkaan on tänä keväänä viety välivarastoitavaksi myös kaduilta kerättyä hiekoitussepeliä.

Tampere tarkistaa katujen puhdistusjärjestystä ensi vuonna

Jos Tampereen Infran Antti Sorvalin tavoiteaikataulu pitää, parin viikon kuluttua talven hiekoitussepelin pitäisi olla kadonnut myös Pispalasta.

”Tahmelan viertotie on aina ihan viimeinen paikka, joka putsataan”, sanoo Vallikadulla asuva Sebastian Schultz.

Sebastian Schultz toivoo parannusta Pispalan katukunnossapitoon.

Parikymmentä vuotta Pispalassa elänyt Schultz painottaa sanaa aina. ”Kätevästi minulla on vielä astma. Kiva yskiä puoli tuntia sen jälkeen, kun on tullut sisälle.”

Sorvali myöntää, että katujen puhdistusjärjestyksessä olisi Tampereella parantamisen varaa. Nyt on voinut käydä niin, että teollisuusalueilla on jo hiekatonta, kun osalla asuinalueista vielä kärvistellään.

”Eihän se ole järkevää, eikä ihannetilanne. Se on pielessä. Tehdään muutos ensi kevättä ajatellen: suunnitellaan homma vähän paremmin”, työpäällikkö Sorvali lupaa.