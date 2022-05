Main ContentPlaceholder

Tampere

Sijoittaja Harri Oesch katseli vuosia sitten metsää tamperelaisen kaatopaikan vieressä ja haistoi bisneksen – Tästä on kyse jättihankkeessa Kangasalan rajalla, tältä siellä näyttää

Kangasalan ja Tampereen rajalle rakentuu valtava kiertotalousalue. Kävimme katsomassa, miltä siellä näyttää. Selvitimme, mistä hankkeessa on kyse ja millaista bisnestä kiertotalous on. Kahdella yrityksellä on tontti rakennusvaiheessa, ja kaksi on jo aloittanut. Uusin tulokas on iso yritys, joka suunnittelee alueelle omaa terminaalia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Tarasten kiertotalousalue sijaitsee Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen ja Tammervoiman vieressä, Kangasalan puolella.

Aamulehti, Kangasala Vuonna 2013 kangasalalainen sijoittaja ja Jutikkala-säätiön hallituksen jäsen Harri Oesch näki bisneksen. Hän katseli säätiön päätehakkuuikään tullutta metsää Tarastenjärven jätekeskuksen vieressä Tampereen ja Kangasalan rajalla.