Tampereen historiallisen Frenckellin kiinteistön kauppa lopulta etenemässä – Aiempi myyntipäätös kariutui muotovirheeseen

Aamulehti

Tampereen kaupunki tekee jo toistamiseen päätöstä kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevan historiallisen Frenckellin kiinteistön myynnistä. Ostaja on M/K Tampere IV oy, jonka omistukseen kiinteistön on määrä siirtyä 14,3 miljoonalla eurolla.

Kauppa hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa jo kertaalleen 17. toukokuuta 2021, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksen muotovirheen perusteella 12. huhtikuuta 2022. Tästä syystä asia pitää nyt käsitellä uudestaan oikeassa järjestyksessä.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää Frenckellin myyntiä sekä osapuolten välistä 4.5.2021 allekirjoitettua ehdollista kauppakirjaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupan toteutuessa kiinteistöön on tulossa ainakin hotelli, kulttuuria ja ruokakulttuuria.

Realisoitava kiinteistö

Frenckellin virastotalo kuuluu Tampereen kaupungin realisoitaviin kiinteistöihin. Rakennus on toiminut pitkään kaupungin virastona, ja sen Satakunnankadun puoleisessa siivessä toimii teatteri. Virastotalon henkilöstö on jatkossa tarkoitus keskittää keskusvirastotaloon, jota laajennetaan ja kunnostetaan.

Frenckellin kiinteistöstä luovutaan ja se myydään keskustan elinvoimaisuutta lisäävään käyttöön. Ajatuksena on, että historiallinen rakennus avataan laajemmin yhteiseen käyttöön samalla, kun sen ympärillä Finlaysonin alue, tuleva Sara Hildénin taidemuseo sekä Keskustorin ympäristö kehittyvät.

Frenckellin kiinteistö on vahvasti suojeltu kohde kansallismaisemassa. Samanaikaisesti myynnin kanssa on vireillä kaavamuutos, jossa sen tontti muutetaan kaupunkitoimintojen korttelialueeksi. Tämä mahdollistaa kiinteistön nykyistä vapaamman käytön, kuten hotelli- ja ravintolatoiminnan. Kaupan voimaantulo edellyttää, että asemakaava vahvistuu.

Kiinteistön yli 8 200 neliömetrin tontti jää kaupungin omistukseen. Kaupunki tekee uuden omistajan kanssa tontista vuokrasopimuksen.

Mikäli kauppa toteutuu ja omistusoikeus siirtyy, kaupunki jää rakennukseen vuokralaiseksi 31.7.2025 asti. Keskusvirastotalon laajennus ja perusparannus valmistuvat tämänhetkisten arvioiden mukaan vuoden 2025 keväällä.

Pääomavuokra koko Frenckellin rakennuksesta on 1,26 miljoonaa euroa vuodessa plus arvonlisävero. Lisäksi tilaa, joka on Tampereen Teatterin käytössä, kaupunki vuokraisi vuoden 2025 jälkeenkin.