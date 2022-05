Tampereen katukuva muuttuu seuraavien viikkojen aikana MM-kisoja varten. Tuomiokirkonkatu toimii virallisena kisakatuna, ja Kuninkaankadun ylle ripustetaan yli 200 leijaa. Kesäkeitaalla puolestaan näytetään jokainen Tampereella pelattava peli. Ravintoloiden terassit ovat aiempaa suuremmassa roolissa.

Tuomiokirkonkatu on jääkiekon MM-kisojen virallinen kisakatu, mistä alueen yrittäjät ovat innoissaan. Naamiaisliike Metkusen yrittäjä Anniina Kärkkäinen on valmistautunut tilaamalla myyntiin Suomi-tuotteita. Katu saa myös leikkisän värityksen, jota kaupungin työntekijät Juha Kairavuo ja Matti Närhi maalasivat maanantaina 2. toukokuuta.

Kevään urheilukohokohta lähenee päivä päivältä, ja Tampereen keskusta on hyvää vauhtia muuttumassa kisakaupungiksi. Tunnelmointi ei kuitenkaan lopu MM-kisoihin, vaan jatkuu koko kesän. Tuomiokirkonkatu, Kuninkaankatu ja Aleksis Kiven katu muutetaan näyttäviksi kesäkaduiksi. Kokosimme tähän juttuun seuraavien viikkojen muutokset ja kesän keskeisimmät sijainnit.

Tuomiokirkonkatu: virallinen kisakatu

Tuomiokirkonkatu toimii MM-kisojen virallisena kisakatuna, jonka tarkoitus on ohjata ihmisvirtoja kulkemaan sitä kautta keskustasta Nokia-areenalle. Kadun varrella on myös paljon liikkeitä, palveluita ja ravintoloita terasseineen.

Tuomiokirkonkadulla kisojen alkamista odotetaan innoissaan. Naamiaisasuja ja juhlatarvikkeita myyvässä Metkusessa MM-huumaan on valmistauduttu tilaamalla roppakaupalla kasvomaaleja sekä muita kisakatsomoissa käytettäviä Suomi-tuotteita.

”Odotamme että puolikaupunkia tulee ostamaan sinistä ja valkoista kasvomaalia. Kasvomaalauksia tehdään myös, ihan kaikenikäisille kulkijoille”, Metkusen yrittäjä Anniina Kärkkäinen kertoo.

Kisojen ajaksi Tuomiokirkonkatu muutetaan Verkatehtaankadun ja Otavalankadun väliseltä osalta kävelykaduksi. Kisojen jälkeen kyseinen pätkä jatkaa hidaskatuna, jossa nopeusrajoitus on tavallista matalampi.

Metkusen yrittäjä Anniina Kärkkäinen myy kisojen aikaan monenmoista rekvisiittaa ja varustetta. Liikkeessä voi myös käydä maalauttamassa kasvonsa vaikkapa peliin mennessä.

Juha Kairavuo (vasemalla) ja Matti Närhi tekivät Tuomiokirkonkadulle katumaalauksia.

Osa kadun ravintoloista on laajentanut terassejaan. Muun muassa Bodega Saludilla on ravintolapäällikön Piia Luodon mukaan hieman tavallista isompi terassi, jossa on noin 20 asiakaspaikkaa. Salud myös pyörittää pelipäivinä MM-kisojen vip-ruokailuja, jotka ovat loppuunmyydyt.

”Miehitystä on nostettu reippaasti normaalista. Varsin työntäyteiset ja innokkaat odotukset on kisoista”, Luoto sanoo.

Kadun värimaailma noudattelee MM-kisateemaa. Kadulle pystytetään pinkki portti, rakennusten väliin ripustetaan pinkkejä, sinisiä ja vihreitä kankaita, ja myös kukkaistutukset toistavat samaa väritystä. Asfaltti on alkuviikosta maalattu juhlavaksi.

Tuleva ilme saa kehuja Luodolta: ”Maalattu asfaltti on hauskan näköinen. Myös muut somistussuunnitelmat ovat näyttäviä. Kannattaa kyllä kaikkien kotikaupunkilaistenkin tulla tsiigaamaan.”

Ihmisvirrat halutaan ohjata Tuomiokirkonkadulle, sillä se on Rautatienkatua rauhallisempi kulkuyhteys. Kisakadun ilme valmistuu hyvää vauhtia.

Maaleja tarvittiin useampaa sävyä.

The Red Lion -pubin edustalla katumaalaukset saavat pyöreämmän muodon.

Yhteisiä suunnittelutyöpajoja

Kaupunki on suunnitellut kadun meininkiä yhdessä yrittäjien kanssa. Keväällä järjestettiin sitä varten kaksi työpajaa. Kaupungin hankekehityspäällikön Henri Väänäsen mukaan niissä käytiin läpi niin haasteet kuin mahdollisuudetkin. ”Yrittäjät toivat paljon omia ajatuksiaan, joita pyrittiin saamaan suunnitelmaan mukaan”, hän sanoo.

Anniina Kärkkäisen mukaan yrittäjät toivoivat varsinkin siisteyttä, lisää roskiksia ja koko perheelle sopivaa tunnelmaa ja ohjelmaa. Roskiksista Kärkkäinen toivoo pysyvää ratkaisua, sillä tähän mennessä niitä on hänen mukaansa ollut kadulla liian vähän.

”Tässä on pitkä pätkä, jossa ei ole tähän asti ollut yhtä ainoatakaan roskista. Ei ole kiva aloittaa työpäivää keräämällä toisten roskia oman myymälän rappusilta.”

Tuomiokirkonkadun lisäksi siisteydestä huolehditaan koko kaupungissa Kiekon koti -siisteyskampanjalla. Jo vapuksi lisäroska-astioita tuotiin Koskipuistoon, Kirjastopuistoon ja Sorsapuistoon. Kaupungin on tarkoitus lisätä yhteensä 129 roska-astiaa, joista 40 Kesäkeitaan ympäristöön ja loput muualle keskustaan.

Lisäksi kadut on tarkoitus harjata kisojen aikaan päivittäin, ja yleisökäymälöitä siivota kolme kertaa päivässä toukokuun ajan. MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta. Suomi pelaa ottelunsa Tampereella.

Havainnekuva Tuomiokirkonkadun suunnitelmasta. Kadun on tarkoitus valmistua kesäkuntoon ennen MM-kisojen alkua.

Kuninkaankatu: keinuja, leijoja ja lampaita

Kuninkaankatu saa todellisen kesäkatuilmeen, kun sen ylle ripustetaan 244 leijaa. Kaupungin mukaan tavoitteena on tehdä kuninkaankadusta yhtä visuaalinen kuin sateenvarjokadut ovat Euroopassa, jotta ihmiset ottaisivat kadulla kuvia sosiaaliseen mediaan.

Cafe Kahvipuun terassi sijoitetaan keskemmälle katua. Katualueen keskelle sijoittuu myös vappuna aloittaneen uuden ravintolakojun Kelly’s Park Cafen terassi. Kojun katuruokavalikoimassa on muun muassa tacoja ja grillattua kanaa. Kelly's on akaalainen yritys, jolla on terassiravintola myös Toijalan satamassa.

Kuninkaankadulle tehdään kaksi noin 35 neliön kokoista nurmialuetta, joille tulee yhteensä kuusi puutarhakeinua sekä betonisia Mää-lampaita. Lampaat ovat ennestään tuttuja muun muassa keskustorilta. Niillä voi istua, mutta samalla ne toimivat esteinä.

Tuomiokirkonkadun ja Kuninkaankadun kesäkatusuunnitelmat on ostettu konsulttiyritys Sitowiseltä. Hankkeen kustannusarvio oli noin 64 000 euroa.

”Kustannuksissa on ollut pientä muutosta, mikä on tämän kokoisissa projekteissa erittäin tavallista. Tähän on vaikuttanut muun muassa suunnitelmien muokkaukset materiaalien saatavuuden ja kustannusten sekä toteutusaikataulun yhteensovittamisen osalta.” Tampereen kaupungin hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen kertoo sähköpostitse.

Kuninkaankadun ylle ripustetaan 244 leijaa. Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sitowisen tekemä havainnekuva Kuninkaankadusta.

Maanantaina 2. toukokuuta Kuninkaankatu oli vielä arkiasussaan. Kesäilmettä rakennetaan toukokuun ensimmäisillä viikoilla, ja sen on määrä valmistua 11.5. mennessä.

Kuninkaankadulle tuodaan jo aiemmilta kesiltä tuttuja betonisia lampaita. Ne on suunnitellut kuvanveistäjä Merja Haapala. Kuvassa Mää-lampaita Aleksis Kiven kadulla kesällä 2021.

Mitä? Kesäkadut Tampereen keskustan Aleksis Kiven kadusta, Kuninkaankadusta ja Tuomiokirkonkadusta tehdään kesäkatuja. Katuja somistetaan esimerkiksi asfalttimaalauksin, ripustuksin ja istutuksin. Tuomiokirkonkatu toimii myös Jääkiekon MM-kisojen virallisena kisakatuna. Rakentaminen aloitettiin huhtikuun lopussa. Katujen on tarkoitus valmistua 11.5. mennessä, eli ennen MM-kisojen alkua. Katukokeilut kestävät elokuun loppuun saakka.

Aleksis Kiven katu

Aleksis Kiven kadulla kesäkatuhanketta jatketaan viime kesän malliin. Kaupunki vastaa kukkaistutuksista ja ravintolat avaavat terassejaan. Muun muassa Ravinteli Huberin terassi tuotiin paikalleen toukokuun ensimmäisellä viikolla. Ilmat ovat kuitenkin vilpoiset, joten suurta terassiryntäystä ei vielä ennen kisoja odotettu.

Huberin ravintoloitsijan Pekka Salmelan mukaan vielä on ennustaa, kuinka paljon kiekkoväki näkyy heidän Aleksis Kiven kadulla sijaitsevassa ravintolassaan.

”Ihmisiä kaupungilla pitäisi olla, varmaan niistä osa valuu meillekin. Pelien välit ovat kuitenkin niin lyhkäiset, että emme alkaneet aukioloaikojamme sen perusteella muuttamaan”, hän sanoo.

Myös Aleksis Kiven katu on hidaskatu. Kadulle tuodaan taiteilija Maija Kovarin sanataideteos ”Kosken kuulemat”, joka toteutettiin alun perin Tammerkosken rannoille osana Tampereen 240-vuotisjuhlia. Teos koostuu taiteilijan kaupungilla kuulemista lauseista.

Aleksis Kiven katu oli kesäkatu jo viime kesänä. Se yhdistyy sopivasti Keskustoriin ja Kesäkeitaaseen. Kadulla on Guru's Kitchen & Barin ja Ravinteli Huberin terassit.

Kesäkeidas

Jos ei ole hankkinut lippuja MM-otteluihin, niitä pääsee seuraamaan myös Keskustorin Kesäkeitaalla. Kaikki Tampereella pelattavat pelit näytetään keitaan noin 500 asiakaspaikkaa kattavalla screenillä.

”Toki pitää huomioida, että alueella on jättivarjoja, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen”, tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen Tampereen kaupungilta kertoo. Jättivarjojen lisäksi keitaalle pystytetään lämpölamppuja ja tuulensuojia, joten sääolosuhteisiin ollaan varauduttu viimevuotista paremmin.

Tältä Keskustorin Kesäkeitaan valmistelut näyttivät maanantaina 2. toukokuuta. Keidasta on kehitetty viime kesän perusteella.

Kesäkeitaan työmaa maanantaina 2. toukokuuta. Screeni kisalähetyksiä varten tulee suihkulähteen läheisyyteen Raatihuoneen päätyyn.

Kesäkeitaan alue laajenee viime vuodesta, sillä Vanhan kirkon edustalle rakennetaan MM-kisojen ajaksi jääkiekkoaiheinen activity zone, eli perhepuistotyylinen tapahtuma-alue. Lisäksi Keskustorin suihkulähteen viereen tehdään ”piazzamainen” istuskelualue. Kesäkeidas on avoinna päivittäin elokuun puoliväliin asti .

Tampereen kaupungin tapahtumapalvelut tekee MM-kisojen ajaksi yhteismeluilmoituksen kaupunkialueella sijaitseville yrityksille. Ilmoituksessa haetaan ulkotilojen taustamusiikin ja screenien äänentoisto-oikeutta kello 24:ään asti. Yritykset voivat osallistua ilmoitukseen kaupungin sivuilta löytyvällä lomakkeella.