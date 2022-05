Tätä tiistaina alkava lakko tarkoittaa Tampereen kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa: varhaiskasvatukseen mahtuvat aamulla ensin paikalle ehtivät, kaikki koulut menevät kiinni

Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus pahoittelee, että varhaiskasvatukseen pystytään ottamaan vastaan lapsia vain sen verran kuin henkilöstöä riittää heitä hoitamaan. On mahdollista, että tiistaina ryhmään mahtuva lapsi ei mahdukaan siihen enää keskiviikkona.

Aamulehti

Tiistaina alkava kunta-alan lakko myllertää Tampereen varhaiskasvatuksen ja asettaa monet lapsiperheet tukalaan tilanteeseen. Tampereen 74 päiväkodista auki pysyy tällä tietoa vain yhdeksän päiväkotia. Ne ovat Tesoman, Lielahden, Jussinkylän, Kalevanharjun, Irjalan, Pellervon, Multisillan, Härmälän Talvitien ja Hallilan päiväkodit.

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaupungilla ei ole oikeutta valikoida, ketkä lapset tiistaiaamuna pääsevät varhaiskasvatukseen, vaan paikan saa sillä perusteella, ketkä ehtivät aamulla paikalle ensin.

”Otamme lapsia vastaan ryhmiin sen määrän kuin henkilöstöä on heitä hoitamaan. Tilanne on valitettava perheiden kannalta. Huoltajilta on tullut paljon kysymyksiä”, sanoo Tampereen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus.

Kun päiväkodin paikat ovat täynnä, ovella tiedotetaan asiasta. Lisäksi päiväkotien esihenkilöt vastaavat huoltajien tiedusteluihin.

Rasimus sanoo olevan mahdollista, että tiistaina varhaiskasvatukseen mahtuva lapsi ei mahdukaan sinne enää keskiviikkona, sillä henkilöstön määrä voi vaihdella päivittäin.

Kunta-alan lakko eli ammattiliittojen JHL:n, Jukon ja Jytyn työnseisaus sulkee päiväkoteja ja kouluja Tampereella ja yhdeksässä muussa isossa kaupungissa tiistaista, 3. toukokuuta alkaen. Lakko kestää 9. toukokuuta asti. Sen ulkopuolelle rajautuu ainoastaan erityisen vaikeahoitoisten lasten Erho-yksikkö.

Lue lisää: Tampere valmistelee koulujen sulkemista lakon ajaksi – 80 prosenttia päiväkodeista menisi kiinni

Ei erityisruokavalioita tarjolla

Rasimus sanoo, että auki pidettävät päiväkodit on yritetty valita tasapuolisesti eri puolilta kaupunkia. Huoltajat eivät saa viedä lastaan mihin tahansa auki olevasta yhdeksästä päiväkodista, vaan esimerkiksi Tesoman päiväkotiin voi mennä läntiseltä alueelta tietyistä päiväkodeista. Huoltajia on tiedotettu asiasta.

Lue lisää: Näin kunta-alan suurlakko toteutuessaan näkyy Tampereella – Katso kaikki vaikutukset

Avoimet kerhot ja esiopetus on suljettu lakon aikana, mutta esiopetusta saavat lapset voivat saada varhaiskasvatusta, jos siihen mahtuvat. Päiväkodeissa ei voida tarjota erityisruokavaliota, joten huoltajien on tuotava lapselleen eväät, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä.

Rasimus sanoo, että tilanne on huoltajien kannalta haastava. ”Suurelle osalle perheitä lakko tarkoittaa erityisjärjestelyjä lapsen hoidon ja oman työn kannalta. Lakko vaikeuttaa merkittävästi huoltajien työssäkäyntiä.”

Tausta Kunta-alan lakko Mitä: Vaikutukset koskevat Tampereella varhaiskasvatusta, perusopetusta, liikuntapalveluja, joukkoliikennettä, kirjastoja, työväenopistoa, nuorten kulttuurikeskusta sekä sote-palveluissa suun terveydenhuoltoa, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä, vammaispalveluja ja lähitoria. Missä: koskee kymmentä suurinta kaupunkia, muun muassa Tamperetta. Milloin: 3.– 9.5. Yksityisen opetusalan lakko Mitä: Koskee Tampereella Kalevan lukiota ja Tampereen yhteiskoulua. Missä: Tampereella ja Helsingissä. Milloin: Tampereella 3.5.–9.5. ja Helsingissä 3.5.-10.5.

Kaikki kaupungin koulut kiinni

Kunta-alan lakko sulkee Tampereella tiistaina kaiken kunnallisen perusopetuksen lukuun ottamatta kahta leirikoulu- tai opintoretkiryhmää. Vaille opetusta jää 18 500 oppilasta. Kiinni menee myös aamu- ja iltapäivätoiminta. Myöskään koulukuljetuksia ja kouluruokailua ei kyetä järjestämään. Lakossa ovat opettajien lisäksi muu pedagoginen henkilökunta ja iso osa keittiöhenkilökuntaa.

Yksityisen opetusalan lakko koskee Tampereella kahta oppilaitosta eli Kalevan lukiota ja Tampereen yhteiskoulua.

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä katsoo lakolla olevan iso merkitys. ”Meneillään on kriittinen aika, kun tehdään paljon kokeita. Koronaepidemia jo vei paljon opetusta, koska pahimpina viikkoina kolmasosa oppilaista oli sairaana.”

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta ei perjantaina tehnyt päätöstä lukuvuoden jatkamisesta yli normaalin päättymisajan 3. kesäkuuta, jotta menetetty opetus saataisiin korvattua. ”Lautakunta keskusteli asiasta, mutta ei nähnyt lukuvuoden jatkamiselle tarvetta tässä kohtaa. Keskustelun pohjalta sitä tuskin on tulossakaan. Asiassa katsotaan muiden suurten kaupunkien kanssa yhteistä linjaa”, Järvelä sanoo.