Poliisi varautuu tuhansiin Tapparan juhlijoihin Frenckellin aukiolla – Torstain finaalipelin jälkeen Tampereella oli muutamia kahakoita

Mestaruusjuhlan ajankohta perjantain alkuillassa on poliisin kannalta hyvä, kertoo komisario Jari Lindholm.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi varautuu tuhansiin Tapparan juhlijoihin Tampereen keskustassa perjantaina. Poliisi odottaa mestaruusjuhliin Frenckellin aukiolle arviolta 10 000–20 000 ihmistä, kertoo tilannekeskuksen yleisjohtaja, komisario Jari Lindholm.

Mestaruusjuhlan ajankohta on poliisin kannalta hyvä, sillä viikonloppuna työvoimaa on jo valmiiksi vuoroissa tavallista arkipäivää enemmän. Poliisilla on Lindholmin mukaan käytössään liikennepoliisiyksikkö ja kenttäpartiot sekä siirrettäviä resursseja.

Alkuillan juhlista ei myöskään tule haittaa Frenckellin naapuruston yöunille.

”Jos edellisiä mestaruusjuhlia miettii, rauhallisestihan ne ovat menneet. Kysymyksessä on iloinen tapahtuma, missä juhlitaan Suomen mestaruutta”, Lindholm sanoo.

Mestaruusjuhlassa on Lindholmin mukaan huomattava määrä myös tapahtuman omia järjestyksenvalvojia turvaamassa tunnelmaa. Lindholm odottaa, että tamperelaiset osaavat iloita Tapparan mestaruutta rauhallisesti.

”Voi olla, että juhlahumu on muutamalla lähtenyt vapun ja mestaruuden kunniaksi laukalle.”

Poliisilla oli torstaina finaalipelin jälkeen tavalliseen torstai-iltaan verrattuna kiireinen loppuyö. Kun ravintolat sulkeutuivat, poliisi joutui selvittelemään muutamia kahakoita.

Mestaruushumu Raatihuoneen edustalla sujui poliisin näkökulmasta torstaina rauhallisesti.

"Kaikkien silmää ei hivellyt, että suihkulähteessä oli henkilöitä erilaisissa vaatetuksissa ja välillä ilman."