Näin kunta-alan suurlakko näkyisi Tampereella toukokuun alussa – Katso kaikki vaikutukset: koulut, päiväkodit, bussit, terveydenhuolto ja liikuntapalvelut

Juko, JHL ja Jyty ovat jättäneet lakkovaroituksen seitsemänpäiväisestä työnseisauksesta. Toteutuessaan lakko sulkee koulut, esikoulut ja 80 prosenttia päiväkodeista.

Aamulehti

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL sekä ammattiliitto Jyty ovat jättäneet lakkovaroituksen 3.–9. toukokuuta. Toteutuessaan lakko vaikuttaa laajasti Tampereen kaupungin palveluihin. Koostimme kaikki Tampereen kaupungin tiedottamat, tällä hetkellä tiedossa olevat lakon vaikutukset tähän listaan.

Koulut

Lakon toteutuessa opetus keskeytetään 3.–9. toukokuuta.

Opetuksen keskeyttämisen lisäksi Tampereen kaupungin järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa ei voida lakon aikana järjestää, kouluruokaa ei ole tarjolla, eivätkä koulukuljetukset toteudu.

Lakon ulkopuolelle on rajattu ajankohtaan osuvat leirikoulut ja Tampereen ulkopuolelle suuntautuvat opintoretket. Näiden oppilaiden kohdalla koulutyö jatkuu leirikoulujen ja opintoretkien ajan.

Päiväkodit

Toteutuessaan lakko vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen palveluihin. Palvelua joudutaan rajoittamaan huomattavasti enemmän kuin aiemmissa kahden päivän lakoissa.

Päiväkodeista 80 prosenttia suljetaan kokonaan, ja palvelut keskitetään tiettyihin päiväkoteihin 3.–9. toukokuuta. Päiväkodeista yhdeksän on avoinna ympäri kaupunkia, mahdollisuuksien mukaan kello 7–17.

Avoinna oleviin päiväkoteihin voidaan ottaa lapsia lakon aikana ainoastaan paikalla olevan henkilöstön määrän mukaisesti lain mitoitusta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia lapsia ei pystytä ottamaan palvelun piiriin kyseisinä päivinä. Lakon toteutuessa poikkeusjärjestelyistä viestitään huoltajille päiväkotikohtaisesti. Lakkopäivinä päiväkodeissa tarjolla olevat ateriat eivät ole ruokalistojen mukaisia eikä lasten erityisruokavaliota pystytä toteuttamaan.

Esikoulujen toiminta keskeytetään lakkopäivien ajaksi kokonaan. Myöskään avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa ei ole lakon aikana tarjolla. Kuljetukset eivät lakkopäivinä toteudu.

Lapsen poissaolo lakkopäivien aikana on maksutonta, mikäli huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon itse tai mikäli varhaiskasvatusta tai esiopetusta ei pystytä kyseisinä päivinä tarjoamaan.

Lukio ja Tredu

Lukio-opiskelijat opiskelevat etänä itsenäisesti rehtorien ohjeiden mukaisesti. Lakkoon kuulumattomat opettajat pitävät tuntinsa etäyhteyksin lukujärjestyksen mukaisesti. Turvallisuussyistä sisäänpääsyä kouluihin rajoitetaan. Opiskelijaruokailua ei järjestetä.

Myös yksityisissä tai valtion lukioissa voi olla lakon aikana poikkeusjärjestelyjä. Näitä lukioita ovat Kalevan lukio, Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Tampereen Rudolf Steiner -koulun lukio ja Tampereen ruotsalaisen koulun lukio. Tarkemmin tietoa saa lukioiden verkkosivuilta.

Tredun toimipisteiden opetusjärjestelyt vaihtelevat lakkopäivinä. Joissain toimipisteissä lähiopetus on mahdollista, mutta useissa toimipisteissä siirrytään itsenäiseen opiskeluun tai etäopetukseen.

Myös opiskeluhuollon palvelut ovat lakon piirissä.

Sote-palvelut

Suun terveydenhuollossa joudutaan perumaan lakon aikana kiireettömiä suuhygienistin aikoja Linnainmaan, Lielahden, Koukkuniemen, Tammelan, Tipotien, Tullinkulman ja Vuoreksen hammashoitoloissa. Suuhygienistin aikojen peruutukset koskevat myös lasten ja nuorten monihuonetoimintaa Linnainmaalla, Tammelassa ja Lielahdessa sekä aikuisten monihuonetoimintaa Tullinkulmassa ja Tipotiellä.

Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä kotikäyntejä voidaan joutua perumaan.

Vammaispalveluissa päivätoiminnan yksiköistä Wärjäämö ja Pappilanpuisto suljetaan lakon ajaksi. Tuomikallion ja Nuutisaran toimintakeskukset ovat auki.

Lähitorien ravintolat ovat kiinni, mutta lähitorit toimivat muuten pääosin normaalisti.

Tampereen kaupunki tiedottaa muista lakon mahdollisista vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun uutta tietoa saadaan.

Bussit ja ratikka

Lakon toteutuessa bussivuoroista jää ajamatta noin kolmannes. Linjat 2, 7, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 58, 82 eivät liikennöi. Lakko vaikuttaisi myös osaan linjojen 5, 6, 8, 12, 28, 39, 45 ja 90 vuoroista. Ratikat ja muut bussilinjat liikennöivät lakon aikana normaalisti.

Lakon aikana jaettavat vuorot päivittyvät edellisenä päivänä. Reittioppaasta on poistettu lakon piiriin kuuluvat vuorot.

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu suljetaan lakon ajaksi. Puhelinpalvelut on suljettu, eikä palautteisiin vastata.

Liikuntapalvelut

Lakon toteutuessa osa sisäliikuntatiloista, ulkoliikuntapaikoista ja uimahalleista on suljettuna. Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestetään lakon aikana rajoitetusti.

Sisäliikuntatiloista Ikurin liikuntahalli, Pyynikin palloiluhalli, Tampereen stadion, Tesoman palloiluhalli sekä Tampereen messu- ja urheilukeskus ovat suljettuna lakon ajan.

Hervannan vapaa-aikakeskus ja Kaukajärven vapaa-aikatalo ovat auki vaihtelevasti. Nääshalli on avoinna normaalisti. Vuoreksen koulukeskus on arkisin avoinna kello 14–21.30. Kauppi Sports Center on auki normaalisti. Koulujen liikuntatilat ovat osittain avoinna, mutta Kissanmaan, Hatanpään ja Pohjois-Hervannan kouluilla ei ole iltatoimintaa.

Uimahalleista Tampereen uintikeskus on auki normaalisti ja maauimala aukeaa suunnitellusti 6. toukokuuta. Tampereen uintikeskus on poikkeuksellisesti suljettuna viikonloppuna 7.–8. toukokuuta, jolloin Pyynikin uimahalli on avoinna korvaavana uimahallina.

Jäähalleista Hervannan jäähalli on suljettu, Hakametsä ja Tesoma ovat mahdollisesti avoinna kello 15–22.30.

Ulkoliikuntapaikat ovat lakon aikana käytössä, mikäli olosuhteet sen turvallisesti mahdollistavat. Poikkeuksena Tampereen stadion, Hervannan keskusurheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä, Lamminpään urheilukenttä sekä Kalevan liikuntapuisto, jotka ovat suljettuina. Kaupin urheilupuistoa lukuun ottamatta pukuhuonetilat ovat suljettuina.

Liikuntapalvelujen asiakaspalvelu toimii lakon aikana normaalisti.

Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 on auki normaalisti, mutta nuorisotalojen aukioloaikoihin saattaa tulla muutoksia.

Kirjastot

Kaikki Tampereen kaupunginkirjaston toimipisteet ovat kiinni, eikä kirjastoauto kulje. Omatoimikirjastot ovat kuitenkin auki, mutta vain omatoimiaukioloaikoina. Kirjastojen tapahtumat ja tilavaraukset on peruttu lakon aikana.

Lakon aikana aineistoa tai varauksia ei kuljeteta kirjastojen välillä, eikä varauksia voi noutaa kiinni olevista kirjastoista. Aineistoa voi palauttaa palautusluukkuihin.

Varausten noutopäivät ja lakon ajalle osuvat aineiston palautuspäivät siirretään lakon jälkeiseen aikaan. Kirjaston e-aineistot ovat normaalisti käytössä verkon kautta, ja PIKI-verkkokirjaston asiointi toimii.

Työväenopisto

Työväenopiston toimisto on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse 3.–9.5., mutta kaupunki varoittaa ennakkoon ruuhkista henkilöstövajeen vuoksi. Suuri osa kursseista toteutetaan normaalisti, mutta opisto pyrkii ilmoittamaan opiskelijoille, jos opetuskerran peruuntuminen on tiedossa. Yleisluentoja ei voi seurata verkossa lakon aikana. Taiteen perusopetuksen ryhmille ilmoitetaan, jos tunnit peruuntuvat.

Lakon toteutuessa Sampolassa sijaitseva Kahvila Pulina on kiinni 3.–9.5.

Päivitys 29.4.2022 kello 17.28: Artikkelia on päivitetty työväentoimistojen ja kirjastojen tiedoilla sekä tiedolla siitä, että Tredun ja lukioiden opiskeluhuolto on lakon piirissä.