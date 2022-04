Mahtuuko tässä juhlimaan kultaa? Kuvat näyttävät Tampereen Keskustorin karun tilanteen

Kesäkeitaan rakentaminen Keskustorilla jatkuu, vaikka kiveysten rakentaminen ehditäänkin nyt saada valmiiksi ennen jääkiekon Suomen mestaruuden ratkeamista.

Raatihuoneen edustalla oleva suihkulähde on työmaan ulkopuolella, mutta valtaosa Keskustorista on Kesäkeidas-työmaana. Kuvassa meneillään olevat kivityöt saadaan keskiviikkona valmiiksi. Kuva on otettu 27. huhtikuuta 2022.

Tampereen Keskustorilla valmistauduttiin jo tiistaina mahdollisiin Tapparan voitonhulinoihin, mutta vielä ei mestaruus Turussa ratkennut. Keskustorin suihkulähde ehdittiin jo rajata Kesäkeidas-työmaan ulkopuolelle, mutta valtaosa torista on edelleen työmaa-aitojen ympäröimänä.

Kesäkeitaan portit avautuvat 11. toukokuuta. Jos torstaina juhlitaan suihkuläheteellä Tapparan voittoa, se on tehtävä aidatun työmaa-alueen ulkopuolella.

Seuraavaksi mestaruus on katkolla torstaina Nokia-areenassa Tampereella. Se merkitsee sitä, että Keskustorilla töitä ehditään saada pidemmälle.

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Antti Räty Kiviukot oy:stä kertoo, että kiveystyöt saadaan valmiiksi keskiviikkona ja torstaiaamuna homma viimeistellään siivouksella. ”Viimeistään kahdeksalta aamulla on valmista. Ei meillä mene tässä kuin muutama tunti, ja sitten tämä on meidän puolestamme paketissa”, Räty kertoi keskiviikkona aamupäivällä. Kiviukot rakentaa Keskustorin kiveykset Terrawisen aliurakoitsijana.

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Antti Räty Kiviukot oy:stä kertoi keskiviikkona, että kivityöt olivat Keskustorilla viittä vaille valmiit.

Kesäkeitaan rakentaminen kuitenkin jatkuu. Tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen Tampereen kaupungilta kertoo keskiviikkona, että avauspäivää eli 11. toukokuuta kohti torille tulee koko ajan lisää tavaraa, kontteja, nurmimattoa ja muuta, eli työmaa-alue ei pienene.

Entä kun torille suuntaa mahdollisesti torstaina tuhansia juhlivia ihmisiä? ”Ei meillä ole käytännössä muuta mahdollisuutta kuin kehottaa ihmisiä ottamaan tilaa ja menemään enemmän kirkonmäen ja Frenckellin suuntaan”, Saarteinen kertoo.

Työmaa-aitojen sisäpuolelle ei voi mennä. Saarteisen mukaan juhlinnan turvallisuutta suunnittelee turvallisuusfirma ja paikalle tulee vartijoita. Kaupunki on ollut yhteydessä myös poliisiin. ”Työmaa-alue on selkeästi rajattu ja siinä on aidat ympärillä. Vaikea kuvitella, että joukot rynnisivät tahallaan työmaa-alueen sisälle. Siinä on kuitenkin lääniä ympärillä”, Saarteinen sanoo.

Keskustorin työmaa-alue on rajattu aidoilla.

”Vaatii yhteensovittamista”

Kesäkeidasta on rakennettu 13. toukokuuta alkavia jääkiekon MM-kisoja silmällä pitäen. Se merkitsee sitä, että esimerkiksi perinteinen vapputori siirtyy Keskustorilta Hämeenpuistoon ja mahdollisen jääkiekon Suomen mestaruuden virallinen juhlinta on Frenckellin aukiolla.

Kesäkeitaan kojuja on jo tuotu Keskustorille. Tulevina päivinä tavaraa alueelle tuodaan koko ajan lisää.

Tiistaina tehtiin ratkaisu, että Keskustorin suihkulähteellä pääsee kuitenkin juhlistamaan Tapparaa. ”Suihkulähde on muodostunut onnistumisen symboliksi”, Saarteinen kuvaa.

Hän sanoo, ettei Tapparan menestys yllätyksenä tullut ja että toiveena oli tamperelaisjoukkueiden kohtaaminen finaalissa. Kesäkeitaan rakentamisen aikataululle ei kuitenkaan ollut vaihtoehtoja. ”MM-kisat alkavat 13. toukokuuta, ja Kesäkeitaan rakentaminen ottaa 2,5 viikkoa. 11. toukokuuta pitää olla portit auki, joten rakentaminen oli pakko aloittaa huhtikuun loppupuolella”, Saarteinen summaa.

Tänä keväänä torilla tehtiin vielä putkitöitä ennen varsinaista Kesäkeitaan rakentamista, jotta myös torin pohjoisreunalle saatiin vesi ja viemäri. Aiemmin siellä on oltu kantoveden varassa.

”Kun kaupungissa tapahtuu paljon, tietyt asiat menevät päällekkäin. Se vaatii yhteistyötä ja yhteensovittamista”, Saarteinen sanoo. ”Kesäkeidas on pilotti, ja katsotaan, onko sitä ensi vuonna. Siinä on ajatuksena ottaa oppia, miten Keskustoria voi kehittää.”

Tiistaina päätettiin, että Keskustorin suihkulähteessä voi juhlia Tapparan mestaruutta, jos mestaruus ratkeaa torstaina Tampereella. Siksi suihkulähde rajattiin työmaa-alueen ulkopuolelle.