Kevät alkoi virallisesti Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa, kun sinne kuljetettiin 200 valmiiksi täytettyä vappupalloa. Taysin varhaiskasvatuksen opettajan mukaan ilmapallojen merkitys korostuu sairaalaympäristössä.

Aamulehti

Hämmennys on valtava, kun Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) käytävä on keskiviikkoaamuna täyttynyt vappuilmapalloista. Neljävuotiaalle Lauri Klemettilälle kerrotaan, että hän saa itse valita kaikkein mieluisimman pallon.

Valinta ei selvästikään ole helppo. Ryhmä Haun koiranpentu houkuttelee, mutta jostain takaa ilmestyy Minions-hahmo. Voiton vie lopulta keltainen Angry Birds, jota Laurin äiti Henna Klemettilä lähtee irrottamaan pallorykelmästä. ”Katsotaan, saanko vanhana vappupallonmyyjänä tämän irti.”

Henna ja Lauri ovat tulleet Taysiin fysioterapiakäynnille. Ilmapallotempauksesta ei ollut etukäteen mitään tietoa. ”Tämä oli iloinen yllätys”, Klemettilä sanoo.

Henna ja Lauri Klemettilä avaavat hieman vappusuunnitelmiaan: Vähän grillataan ja sitten syödään munkkeja. Simaa voisi myös hieman hakea, vaikka perheen isä taitaa olla ainut, joka siitä tykkää.

Lucas Oksi, 5, pitää autoista, joten poliisiauto oli ilmeinen valinta. Oikealla sairaanhoitaja Mari Jääskeläinen ja taustalla Oksin äiti Johanna Puustinen.

Vuoden tärkein keikka

Jo perinteeksi muodostunut vapputempaus järjestetään yhteistyössä. Pirkanmaan Osuuskauppa lahjoittaa 200 vappupalloa, jotka Tuomi Logistiikka kuljettaa Taysin Lasten ja nuorten sairaalan potilaille. Siellä Taysin leikkitoiminta huolehtii pallojen jakamisesta osastoille. Organisaattorina toimii myös Tampereen Lastenklinikan Tuki ry.

Valmiiksi täytettyjä ilmapalloja lastattiin kuorma-auton kyytiin keskiviikkona varhain aamulla Prisman lastauslaiturilla. Tuomi Logistiikan autonkuljettaja Tero Mäenpää kertoo, että vapputempaus on vuoden tärkein keikka. ”Kun saa tuotua lapsille jotain valonpilkahdusta sairaala-arkeen, se lämmittää omaakin mieltä.”

Näin vappupalloja kannettiin keskiviikkoaamuna Prisman lastauslaiturilla kuorma-auton kyytiin:

Susanna Lohiniemi (vas.) kertoo, että viime vuonna yhtä karkuun päässyttä vappupalloa jahdattiin hiki hatussa Kalevan Prisman lastauslaiturilla. Tänä vuonna yksikään pallo ei päässyt livahtamaan karkuun.

Pirkanmaan Osuuskaupan viestintäpäällikkö Viivi Pärssinen kertoo, että tempaus sai alkunsa jo vuonna 2017, kun Lastenklinikan toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi lähestyi Osuuskauppaa idealla. Ainoastaan ensimmäisenä koronakeväänä vuonna 2020 vappupallot ovat jääneet jakamatta.

”Tästä on tullut meillekin ihana perinne. Tätä odotetaan, ja kun näkee tuon valtavan määrän ja sen, kun lapsi saa pallon, se on kyllä liikuttava hetki”, sanoo Pärssinen.

Vappupalloja kuljetettiin yhteistoimin Taysin henkilökunnan kanssa Taysin Lasten ja nuorten sairaalaan:

Paljon iloa pitkäksi aikaa

Taysin varhaiskasvatuksen opettaja Marja Rantanen on ollut mukana tempauksessa siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran järjestettiin. Rantanen on työskennellyt Taysissa jo 22 vuoden ajan. ”Tämä on kevään alku”, hän sanoo.

Hänen mielestään tempauksen avulla lapsille saa hyvän mielen nopealla ja näyttävällä tavalla. Foliopallo kestää, ja se koristaa pienen potilaan huonetta pitkään. Pallon saa viedä myös sairaalasta kotiin, joten se jää lapselle muistoksi.

”Pallojen merkitys lapsille on suuri. Varsinkin tässä [sairaala]ympäristössä se korostuu.”

Tero Mäenpää, Minna Juola, Susanna Lohiniemi ja Viivi Pärssinen lastasivat kuorma-auton täyteen ilmapalloja.

Taysin sairaalan käytävä sai keskiviikkona melkoisen vappukoristuksen.

Tuomi Logistiikan Tero Mäenpää ojensi Taysin varhaiskasvatuksen opettajalle Marja Rantaselle palloja kuorma-autosta.

Iloinen yllätys! Sairaanhoitaja Mari Jääskeläinen ojensi Lucas Oksille poliisiauton.

Niin paljon vaihtoehtoja, joista valita kaikkein mieluisin.

Lastenohjaajat vievät vappupalloja sairaalan käytäviltä osastoille. Myös kotisairaala vie palloja potilaille. Kuvassa lastenohjaaja Johanna Pikkarainen.

Oikaisu 28.4.2022 klo 15.07: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että Viivi Pärssinen on vastuullisuusjohtaja. Tosiasiassa Pärssinen on viestintäjohtaja.

Oikaisu 28.4.2022 klo 15.51: Viivi Pärssisen nimi oli jutussa aiemmin virheellisesti muodossa Virpi Pärssinen.