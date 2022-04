Ilves-kannattaja täytti tiistaiaamuna Keskustorin suihkulähdettä vedellä – Kaupunki selvittää, onko perinteisellä paikalla nyt turvallista juhlia Tapparaa

Työmaa-aidat ympäröivät Tampereen Keskustoria kesäkeitaan rakentamisen takia. Suihkulähde on kuitenkin täytetty. Miten työmaat ja Tappara-fanien mahdollinen juhlinta sopivat yhteen?

Aamulehti

Tappara saattaa voittaa jääkiekon Suomen mestaruuden tiistai-iltana Turussa, mutta missä voittoa silloin juhlitaan? Perinteinen juhlapaikka eli Tampereen Keskustori on aidattu työmaa-alueeksi kesäkeitaan rakennustöiden takia, mutta suihkulähteestä on poistettu kupu ja siinä on vettä.

Tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen Tampereen kaupungilta kertoo tiistaina aamupäivällä, että parhaillaan selvitetään, onko suihkulähteen luona mahdollista juhlia turvallisesti. Saarteisen mukaan ratkaisu pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Suihkulähdevastaava Marko Laitinen oli kuitenkin jo tiistaiaamuna täyttämässä Keskustorin suihkulähdettä vedellä. Kupu suihkulähteen päältä poistettiin tiistain vastaisena yönä.

Laitinen paljasti Aamulehden kuvaajalle Ossi Aholalle, millä periaatteella täyttäminen tehdään. ”Jos olisi Ilveksen kultajuhlat tulossa, olisi lämmintä vettä. Tapparalle on pakko laittaa kylmää, kun on Ilveksen pipo päässä”, Laitinen kommentoi.

Tapparan kannattajien kannattaa huomioida, että suihkulähteen veden lämpötilan on säätänyt Ilves-pipoinen Marko Laitinen. Hänellä oli kujeilun lisäksi juhlijoille myös vakava viesti: älkää kiivetkö veistokseen, ettei se mene rikki.

Täyttäminen aloitettiin tiistaiaamuna ja Laitisen mukaan se vie pari tuntia. Puolen päivän aikaan tiistaina suihkulähde siis alkaa olla täytetty. Vettä sinne menee Laitisen mukaan arviolta 12 000 litraa.

Mahdollisen voiton varalta Laitisella oli juhlijoille pyyntö: Älkää kiipeilkö, että suihkulähde selviää juhlista ehjänä.

Viralliset Tapparan voitonjuhlat – jos sellaisia päästään juhlimaan – järjestetään Frenckellin aukiolla.

Tältä suihkulähde näytti tiistaina puolen päivän aikaan:

Suihkulähteessä virtasi vesi tiistaina puolen päivän aikaan. Lähteeseen menee vettä 12 000 litran verran.

Historiallinen suihkukaivo

Keskustorin suihkulähde on virallisesti vesialtaaseen sijoitettu suihkukaivo-veistos. Veistoksessa neljä lohikäärmettä muodostaa pyrstöillään kukkaa muistuttavan kuvion, jonka keskeltä kohoaa pääsuihku. Suihkukaivon alaosassa on neljä vedenhaltijaa kannattelemassa rakennelmaa.

Tampereen taidemuseon mukaan suihkukaivon rakentaminen liittyy kaupungin ensimmäisen vesijohtoverkon rakentamiseen ja sen lahjoitti kaupungille tehtailija Wilhelm von Nottbeck. Suihkukaivon valmistumista juhlittiin keisari Aleksanterin nimipäivänä 11. syyskuuta 1883. Altaassa olevaa vettä on käytetty kotitalouksien tarpeisiin ja myös hevosten juottamiseen.

Vielä maanantaina 25. huhtikuuta Keskustorin suihkulähde oli vedestä tyhjä ja suojakupu oli paikoillaan. Kupu poistettiin tiistain vastaisena yönä.