Tampereen Sammonkadun Teboilin yrittäjä lyö hanskat tiskiin, korona ja boikotti veivät asiakkaat – ”Rahat loppuvat, enkä voi enää pitää sitä”

Teboil etsii parhaillaan yrittäjää 18:lle liikepaikalle. Suomessa toimii noin sata Teboil-asemaa, joten lähes viidesosa asemista etsii uutta vetäjää.

Aamulehti

Tampereen Sammonkadun Teboilin yrittäjänä vasta vuosi sitten suurin toivein aloittanut Jukka Miettinen on päättänyt luopua huoltoaseman pidosta. Miettinen kertoo, että ensin korona verotti kävijöitä ja sitten Teboiliin kohdistunut boikotti vei loputkin asiakkaat.

”Kyllä se on todella kovasti näkynyt meidän liiketoiminnassamme. Ennen meillä kävi päivässä noin 200 maksavaa asiakasta, mutta nyt pyöritään noin 50:ssä. Myynti lompsahti niin alas tämän boikotoinnin takia.”

Teboil on venäläisen öljy-yhtiön Lukoilin tytäryhtiö ja huoltoasemakiinteistöt ovat Teboilin omistamia. Useat ammattiliitot ja etujärjestöt irtisanoivat yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Niiden jäsenkorteilla polttoaineesta sai aiemmin alennusta Teboililla tankatessa.

Suuret toiveet

Miettinen kertoo, että bensiininmyynti on täysin Teboilin hallussa, eikä tuo hänelle yrittäjänä sentin senttiä. Sammonkadun huoltoasemalla toimivat myös pikapesu ja huolto, joka on työllistänyt yhden ihmisen. Miettisen vaimo ja tytär ovat pyörittäneet huoltoaseman kahvila-ravintolaa.

”Hommasimme viime vuoden puolella uudet buffet-linjastot, joita ei ole enää käytetty olenkaan. Teemme ruoan annoksina, jos joku jotain haluaa”, Miettinen sanoo.

Miettisen mukaan ensimmäinen takaisku koettiin jo syksyllä 2021, kun koronan omikronmuunnos alkoi levitä. Huoltoaseman naapurissa on senioritaloja, joista kävi aiemmin paljon lounasasiakkaita. ”Ensin ikäihmiset lakkasivat käymästä. Kun siihen tuli vielä boikotti päälle, loputkin asiakkaat katosivat.”

Sammonkadun Teboil ehti olla seitsemän kuukautta kiinni ennen kuin Miettinen ryhtyi sen yrittäjäksi. ”Olihan meillä suuret toiveet, kun ostimme sinne laitteet korjaamon puolelle, pikapesukoneet ja ravintolaan keittiönkalusteet. Ajatus oli, että lainoja saisi joskus nostettua takaisinkin päin.”

Moni lopettanut

Miettinen irtisanoi sopimuksensa Teboilin kanssa jo helmikuun lopulla, mutta siinä on puolen vuoden irtisanomisaika. ”Se menisi elokuun loppuun asti, mutta olen pyytänyt Teboililta, että pääsisimme siitä jo aikaisemmin eroon.”

Miettinen ei ole ainoa samaan ratkaisuun päätynyt, sillä Teboil etsii parhaillaan yrittäjää 18:lle liikepaikalle. Suomessa toimii noin sata Teboil-asemaa, joten lähes viidesosa asemista etsii uutta kauppiasta. Näin siitä huolimatta, että Teboil on sopinut Teboil-kauppiaat ry:n kanssa, ettei se peri Teboil-kauppiailta myyntisidonnaisia vuokramaksuja, kauppapaikkamaksuja eikä markkinointimaksuja maalis–toukokuun aikana.

”Vuokraa ei peritä, mutta kaikenlaisia ohjelmistomaksuja ja muita menee koko ajan. Myös aseman kulut ovat isot, pitää maksaa sähköstä, kaukolämmöstä ja kassajärjestelmistä, mitkä tekevät tuhansia euroja kuukaudessa. Rahat loppuvat, enkä voi enää pitää sitä. Olen jo noin 90 000 euroa lainannut sinne rahaa, että saadaan laskut maksettua ja firma pysyisi pystyssä.”

Miettinen on monialayrittäjä, joka pyörittää myös leirintäaluetta Parkanon Pahkalanniemessä. Hän harjoittaa myös kiinteistön hoitoa, kuten aurauksia ja hiekoituksia eri puolilla Pirkanmaata. ”Ei oikein aikakaan riitä tähän kaikkeen. Mieluummin menisimme nyt koko porukka tekemään töitä Parkanoon.”

Koronan ja Ukrainan sodan lisäksi Miettinen on hieman katkera myös ratikalle. ”Ratikka on tappanut Sammonkadun liikenteen. Olen itse asunut Sammonkadulla reilut 30 vuotta sitten, jolloin Teboil oli hyvin vilkas asema. Elin siinä toivossa, että se olisi sitä edelleen, mutta koko Sammonkatu on täysin kuollut tänä päivänä.”