Air Baltic laajentaa Tampere-Pirkkalan yhteyksiään: lennot Amsterdamiin alkavat kesäkuussa

Lentoyhtiö Air Baltic laajentaa reittejään Tampere-Pirkkalan lentokentältä avaamalla uuden yhteyden Amsterdamiin kesäkuun alussa. Uudesta reitistä uutisoi ensin Yle.

Visit Tampereen lentoliikenneasiantuntija Marja Aallon mukaan lentoja on suunniteltu lennettäväksi uudella reitillä kaksi kertaa viikossa: keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Lentoyhtiön on tarkoitus tiedottaa uudesta reitistä virallisesti myöhemmin.

Aallon mukaan uusi Amsterdamin yhteys täydentää esimerkiksi tulevia Frankfurtin ja Kööpenhaminan yhteyksiä. ”Ei ole käytännössä enää mitään paikkaa maailmassa, mihin ei pääsisi yhden vaihdon kautta tosi sujuvasti. Amsterdam on Euroopan vilkkain lentoasema tällä hetkellä.”

Amsterdamin lentokentän slotit eli lentoyhtiöiden käytössä olevat lähtö- ja laskeutumisajat ovat Aallon mukaan haluttuja ja vaikeasti saatavia.

”Amsterdam on Tampereen liike-elämälle ja globaaleille yhteyksille reitti, josta on vuosia neuvoteltu ja haettu", Aalto sanoo ja lisää, että Amsterdam on myös hyvä lomakohde.

Tampereen talousalue tärkeä

Tampere-Pirkkalan lentokenttä on Air Balticille Aallon mukaan tärkeä, sillä Tampereen talousalue on potentiaalista kasvuseutua ja Suomen kannalta merkittävä. ”Air Baltic näkee, että nyt on oikea aika panostaa Tampereen seutuun ja rakentaa pandemian jälkeinen lentoliikenne niin sanotusti kasvualustalta.”

Tampere-Pirkkalasta tulee toukokuun alussa Air Balticille kotikenttä, josta se tarjoaa suoria lentoja kahdeksaan kohteeseen eri puolille Eurooppaa.

Uuden kesäkuussa avattavan Amsterdamin reitin lisäksi reittejä on toukokuun alusta alkaen luvassa Kööpenhaminaan, Frankfurtiin, Malagaan, Müncheniin, Osloon, Rodokselle ja Riikaan.

Aalto uskoo, että Air Balticin vanhojen yhteyksien vahvistamisen lisäksi myös uusia Tampereen-reittejä on tulevaisuudessa luvassa.