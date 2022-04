Uudistuvalle Rongankadulle suunniteltua enemmän parkkipaikkoja, pyöräilijöille vaarallisena pidettyyn risteykseen ei löytynyt ratkaisua

Alkuperäisen suunnitelman mukaan autopaikkojen määrä olisi vähentynyt 75:stä 25 paikkaan. Kokouksessa päätettiin lisätä suunnitelmaan kuusi paikkaa. Pellavatehtaankadun risteykseen ei tule pyöräilijöiden etuajo-oikeutta.

Tampereen keskustassa sijaitsevan Rongankadun varteen tulee suunniteltua enemmän pysäköintipaikkoja autoille.

Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti keskiviikkona 20. maaliskuuta Rongankadun uudesta katusuunnitelmasta. Suunnitelman mukaan kadun keskelle lehmusten väliin rakennetaan neljä metriä leveä pyörätie. Katu on määritelty pyöräliikenteen yhdeksi seudulliseksi pääreitiksi.

Suunnitelmaan lisättiin kokouksessa kuusi uutta kadunsuuntaista parkkipaikkaa. Ne tulevat säilytettävien puiden väliin Tuomiokirkonkadun ja Pellavatehtaankadun väliselle osuudelle. Lisäksi kadun molemmille reunoille tulee Pellavatehtaankadun ja Tuomiokirkonkadun välille kadunvarsipysäköintiä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan autopaikkojen määrä olisi vähentynyt 75:stä 25 paikkaan.

Suunnitelma pysäköintipaikkojen lisäyksineen hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9–3.

Lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) sanoo, että autopaikkojen huomattava väheneminen huolestutti kokoomuksen ryhmää. Asiasta ei tehty varsinaista ryhmäpäätöstä.

Hyödyttääkö kuusi uutta parkkipaikkaa ketään vai onko kyse periaatteellisesta asiasta?

”Tässä on periaatteellisuutta puolin ja toisin. Kuusi paikkaa on kuusi paikkaa, mutta kannattaa verrata siihen, että jos alkuperäiseen kahteenkymmeneen paikkaan lisätään viisi, niin sehän on prosentuaalisesti merkittävä lisäys. Mutta on tällä myös symboliarvoa.”

Onko pysäköintipaikkojen lisääminen kaupunkistrategian ja pormestariohjelman mukaista?

”On. Tässä parannetaan pyöräilyolosuhteita, se on selvä asia. Suunnitelmaa ei voi tehdä pelkästään yhden liikennemuodon ehdoilla. Nopeat ja laadukkaat pyöräilyväylät ovat toki tärkeitä. Tämä on vähän sama asia, että meidän kouluissakin tarjoillaan maitoa, vaikka ympäristönäkökulmasta pitäisi juoda vettä. Strategialla ja ilmastonmuutoksella voidaan perustella paljon eri asioita. Niitä pitää kuitenkin suhteuttaa ja katsoa kokonaisuutta.”

Rongankadun keskelle tulee nelimetrinen pyöräilybaana. Arkistokuva vuodelta 2019.

Pellavatehtaankadun risteyksen ongelma säilyy

Suunnitelman kustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa, ja valmista pitäisi olla vuoden 2023 aikana. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi Rongankadun katuvalaistuksen uusiminen ja Rautatienkadun risteyksen uudet liikennevalot.

Pyöräilyn kannalta apulaispormestari Jäntti pitää ongelmallisena Pellavatehtaankadun ja Rongankadun risteystä, jonka turvallisuuteen ei onnistuttu löytämään ratkaisua.

”Pyöräväylä ei ole risteyksen kohdalla baanatasoinen eikä niin hyvä kuin mahdollista.”

Valmistelussa risteykseen esitettyä pyöräilijöiden etuajo-oikeutta ei Jäntin mukaan pystytty toteuttamaan, koska kadulla lisääntyvä bussiliikenne olisi aiheuttanut vaaratilanteita pyöräilijöiden ja bussien kohdatessa tiukassa mutkassa. Kadulla tulee jatkossa ajamaan noin 20 linja-autovuoroa tunnissa.

Aiempien suunnitelmien mukaan pyörätien piti tulla kadun eteläreunaan, jolloin tiukkaa mutkaa ei olisi tullut. Suunnitelma kuitenkin vesittyi, koska kadun keskellä olevat vanhat puut haluttiin säilyttää.

Yhdeksi vaihtoehdoksi kaavailtu väylän koukkaaminen Koskipuiston kautta olisi tarkoittanut useiden vanhojen puiden kaatamista.

Tampereen Polkupyöräilijät ry piti katusuunnitelmaan antamassaan muistutuksessa risteystä vaarallisena.

”Pyörätien tekemä jyrkkä mutka ylityskohdassa vaikeuttaa entisestään pyöräilijän kulkusuunnan päättelemistä ja pyöräilijän suorittamaan autoliikenteen havainnointia.”

