Suunnitelma P-Hämpin laajennuksesta etenee Tampereella – uusia parkkipaikkoja voi tulla jopa tuhat

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt P-Hämpin laajennuksen asemakaavan ehdotuksen. Ennen lopullista sinettiä asemakaava menee vielä valtuuston käsiteltäväksi. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuosien 2023–2024 aikana.

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt P-Hämpin eli Hämpin parkin laajennuksen maanalaisen asemakaavan ehdotuksen. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 19. huhtikuuta. Seuraavaksi asemakaava menee valtuuston käsiteltäväksi.

Asemakaava luo edellytykset vuonna 2012 valmistuneen kalliopysäköintilaitos P-Hämpin laajennuksen toteuttamiselle. Tampereen tulevan asemakeskuksen alle louhittavan pysäköinti­laitoksen laajennuksen alustavassa hankesuunnitelmassa on yhteensä noin tuhannen autopaikan kalliopysäköintilaitos yhteyksineen.

Ensimmäisessä vaiheessa louhittaisiin noin 500 paikkaa ja loput mahdollisessa seuraavassa vaiheessa.

Asemakaava on valmisteltu yhteistyössä Finnpark oy:n kanssa. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä oleva jatkosuunnittelu ja sitä koskeva päätöksenteko on mahdollista käynnistää, kun asemakaava on hyväksytty.

Asemakaava koskee maanalaista aluetta, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Kaavassa alueelle osoitetaan maanalaista katualuetta sekä yleistä pysäköintiä, liikennettä ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen aluetta.

Mitä? P-Hämpin laajennus Korkeintaan noin tuhat autopaikkaa, joista ensimmäisessä vaiheessa noin 500. Luvut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Ensimmäinen vaihe tulevan asemakeskuksen alle, toinen vaihe Tullin alueelle. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuosien 2023–2024 aikana. Laajennuksen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 40–50 miljoonaa euroa.

Myös uusi ajoyhteys suunnitteilla

Uusi ajoyhteys maanpäälliselle katuverkolle esitetään sijoitettavaksi Viinikankadulle Kalevantien sekä Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymän väliselle alueelle. P-Hämpin nykyiset ajoyhteydet säilyvät ennallaan.

Tampereen yliopiston Atalpa-rakennuksen ja Saarioisten pääkonttorin lähettyville sijoittuva noin 500 metrin mittainen Yliopistontunneli toimisi ajoyhteytenä maan alle ja sieltä pois.

Ajotunnelin kustannukset Viinikankadulta nykyisen P-Hämpin kohdille ovat nykyarvion mukaan noin 40 miljoonaa euroa.

P-Hämpin laajennushanke on osa suurempaa asemakeskus-hanketta, jossa alueelle rakennetaan uusia tornitaloja asumiseen ja liike- ja toimitiloiksi, tehdään uusi puistoalue rautatieaseman edustalta ja kohti uutta areenaa, uudistetaan Itsenäisyydenkadun alikulku matkaterminaaliksi ja parannetaan henkilöratapiha.