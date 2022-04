90-vuotias Ensio Virta koeajoi Tampereen ratikan – Pitkän linjan ratikkaharrastaja antoi tiukan tuomionsa

Asean valmistama vaunu, jota Ensio Virta ajoi vuonna 1944. Kuvan vaunu on kolmoslinjan päätepysäkillä Porvoonkadulla Helsingissä. Vaunu on valmistunut 1929. Vihreänkeltaisia vaunuja on yhä työvaunuina Helsingin radalla. Kuva on Suomen raitiotieseuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Jorma Rauhalan kokoelmasta.