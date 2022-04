Tampereella tutkittiin, miten usein sähköpotkulaudalla ajo johtaa ensiapuun – osa vammoista vakavia: ”Melkein puolet tapahtuu yöllä ja humalassa”

Onni Pihlaja, 24, käyttää sähköpotkulautoja aina silloin tällöin. Pihlaja sanoo olevansa vähän huolissaan lautojen käytöstä, vaikka ei olekaan koskaan itse loukkaantunut niillä ajaessaan. ”Joissain Tier-malleissa on ollut mukana kypärä, mikä on ollut kätevää. Mielestäni on hyvä, että nopeuksia on laskettu. Ehkä käyttöaikoja voisi myös rajoittaa.”