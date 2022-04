Tampere myi viime vuonna rakennuksia yli 100 miljoonalla eurolla. Sote-uudistuksen alla listalla on paljon sairaalarakennuksia, kouluja ja palvelukeskuksia.

Aamulehti

Tampere myy kiinteistöjään investointien rahoittamiseksi. Viime vuodelta kaupunki sai rakennuksistaan myyntituloja 100,5 miljoonaa euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta käy myyntikohteita läpi kokoukseen keskiviikkona 20. huhtikuuta. Myyntilistalla ovat linja-autoasema, Kaupin vastaanottokeskus ja Hatanpään sairaalarakennukset.

Joulukuun 2020 ja helmikuun 2022 välillä suurin myyntikohde oli Hiedanranta. Kaupunki on tehnyt apporttina 23,5 miljoonan sijoituksen Hiedanrannan kehitys oy:lle, joka on kaupungin oma yhtiö. Apportti tarkoittaa muunlaista kuin rahallista sijoitusta yhtiöön.

Lue lisää: Täysin uudenlainen kaupunginosa alkaa nyt rakentua näyttävälle paikalle Tampereella – Tällainen siitä tulee, video näyttää raitiotien tarkan reitin

Tammelakeskuksen myyntihinta on listan liitteiden mukaan yli 12 miljoonaa euroa ja Hervannan toimintakeskuksen hinta yli 11 miljoonaa euroa. Keskukset osti Tampereen Palvelukiinteistöt oy.

Herrainmäen Villa Sandsundin myyntihinta oli 500 000 euroa ja Villa Ryselinin 340 000 euroa. Rakennusten tonttivuokrat ovat kovat, 9 520 ja 14 000 euroa vuodessa. Herrainmäen Villa Sakari on tulossa myyntiin myöhemmin.

Lue lisää: Kolme alle 30-vuotiasta ostaa historiallisen talon harvinaiselta paikalta Tampereen keskustasta – Hintaa 500 000 euroa: ”Se on ihan uniikki rakennus, sellaista ei tule toista”

Asemakeskus ratkaisee

Tampereen kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin mukaan linja-autoaseman kohtalosta päätetään, kun asemakeskuksen suunnitelmat kirkastuvat. Linja-autoasema myydään suoraan tai kehittämisen kautta. ”Siellä ei ole nyt kaupungin palveluita. Todennäköisesti siirrämme kaupunki­suunnittelua esittelevän näyttelyn Finlaysonilta sinne.”

Lue lisää: Tampereen keskustan miljardihanke etenee: Kaksi firmaa aloittaa rakentamisen kahden vuoden päästä, tässä ovat suunnitelmat – ensin puretaan parkkihalli

Myös Veturitalli kakkosen myynti odottaa asemakeskuksen kaavaa. Kaava ratkaisee rakennuksen käyttötarkoituksen ja mahdollisen lisärakentamisen.

Listalla on hyvinvointialueuudistuksen takia paljon sote-kiinteistöjä. Ensimmäiset on jo myyty. ”Kaupin vastaanottokeskus on ollut listalla jo aiemmin. Se on kehitettävä kiinteistö, mutta niin kauan kun vastaanottokeskusta tarvitaan, se siinä käytössä on.”

Lue lisää: Tampereen sote-kiinteistöjä sijoitusyhtiön omistukseen – kaupungin yhtiö teki yli 40 miljoonan euron liikevoiton

Suoraan myytävien kohteiden listalla ovat Hatanpään kantasairaala, Satakieli ja puistosairaala. Kaupunki kehittää alueen rakennuksista myyntiin Hatanpään huvilaa. Rintaklinikan vanhat rakennukset on Ekholmin mukaan tarkoitus purkaa, kun niiden käyttö päättyy. Osaa tiloista pidetään varattuina hätämajoitukseen.

Lue lisää: Tässä ovat kaikki Tampereen tärkeimmät rakennushankkeet lähivuosina – Uuden omakotialueen rakentaminen aiheuttaa yllättävän suuret päästöt

Hatanpään kantasairaala, Satakieli ja puistosairaala ovat suoraan myytävien kohteiden listalla. Rannan Rintaklinikan vanhat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Tampereen Pyynikillä keltaisen De Gamlas Hem -rakennuksen yllä kuvattiin joulukuussa 2021. Taustalla näkyy valkoinen vanha kulkutautisairaala.

Historiallisia kohteita

Jos vanhan kulkutauti­sairaalan kaava vahvistuu, kaupunki myy kulkutauti­sairaalan rakennuksen ja kärysaunan osana korttelin asuntorakentamista. Kurila ja De Gamlas Hem jatkavat musiikkiopiston tiloina.

Lue lisää: Uusia kerrostaloja suunnitellaan nyt Eteläpuiston kupeessa sijaitsevaan kortteliin Tampereella – Kolme rakennusta aiotaan suojella, tällaiset ovat suunnitelmat ja vaihtoehdot

Myyntilistalla on myös Ratinan toimistorakennus Voimakadulla. Se odottaa sähkölaitoksen alueen asemakaavaa. ”Toimistorakennuksen purkutöistä ei ole vielä aikataulua. Siellä on vuokralaisiakin”, Ekholm kertoo.

Pispalasta listalla on pieni vihreä puutalo Haulitornin vieressä Halikatu kuutosessa. Talo on tarkoitus myydä, kun alueen kaava vahvistuu.

Mitä? Asuntoja koulujen paikoille Pellervon vanha koulu Kalevassa on purettu. Tontit on varattu asunto­rakentamiseen kevään 2020 tonttihaussa. Olkahisen koulun esiopetuksen vanhat tilat Jenseninkadulla on purettu. Tontit ovat asetettu asunto­rakentamiseen tonttihaussa, joka päättyi helmikuussa. Multisillan vanhat koulu- ja päiväkotirakennukset on purettu. Tontit ovat mukana asunto­rakentamisen tonttihaussa, joka päättyi helmikuussa. Peltolammin koulun käyttö päättyi syksyllä 2019. Liikuntasali on yhä käytössä. Koulun alueelle on suunnitteilla asumista tämän vuoden asemakaavoitus­ohjelmassa. Entinen Hervannan lukio on purettu. Alueen asemakaava­muutos asumiseen tai palvelu­asumiseen on tämän vuoden asema­kaavoitus­ohjelmassa.

Frenckellin konttori

Myyntiin on menossa myös Frenckellin konttorirakennus. Kaupunki valmistelee kaavaehdotusta jo päätettyyn Frenckellin virastorakennuksen myyntiin liittyen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi äskettäin Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksen Frenckellin virastorakennuksen myynnistä. Valtuusto päätti viime vuoden toukokuussa myydä rakennuksen 14,3 miljoonalla eurolla M/K Tampere IV oy:lle.

Lue lisää: Yli 14 miljoonan euron Frenckell-kauppaan mutka matkaan: Hallinto-oikeus kumosi Tampereen valtuuston päätöksen

Myyntilistalla ovat Onkiniemen tehdasrakennukset sekä Kalevan lastentalo. Suoraan myytävien kohteiden listalla ovat Vanha Ylioppilastalo Kauppakadulla, Vilusen kartano, Viitapohjan koulu ja Kaanaankoulu.