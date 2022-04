Koulutarvikkeet kilpailutetaan Tampereella keväällä – tällaisia ovat tarvikkeiden hinnat tällä hetkellä

Koulutarvikkeet kilpailutetaan joka neljäs vuosi. Seuraava kausi alkaa touko-kesäkuussa.

Helsingin Sanomat uutisoi 6. huhtikuuta, että kaupungin kilpailutuksen myötä monien koulutarvikkeiden hinta oli noussut merkittävästi. Selvitimme Aamulehdessä, miten koulutarvikkeiden kilpailutus Tampereella tapahtuu.

Koulutarvikkeiden kilpailutuksesta Tampereella vastaa Tuomi Logistiikka. Se on julkisomisteinen yhtiö, jonka suurin omistus on Tampereen kaupungilla.

Tampereen kaupungin hankintapäällikkö Tanja Welin kertoo, että koulutarvikkeiden kilpailutus toteutetaan yhteishankintana, jolloin Tuomi Logistiikka vastaa kilpailutuksen toteuttamisesta, mutta myös sopimuksen teosta ja siihen liittyvistä päätöksistä.

Kaupungin rooli koulutarvikkeiden hankinnassa on määrittää muun muassa se, mitä hankitaan. ”Koulut määrittelevät oman tarpeensa ja kertovat volyymeista, että osataan rakentaa kilpailutus oikealla tavalla.”

Oma verkkokauppa

Koulutarvikkeet kilpailutetaan joka neljäs vuosi, kertoo Tuomi Logistiikan logistiikkajohtaja Antti Sinervo. Kilpailutus on tällä hetkellä käynnissä ja uusi kausi alkaa touko-kesäkuussa.

Tarviketoimittaja kuluvalla kaudella on ollut Lekolar oy, joka on myös Helsingin kaupungin sopimuskumppani koulutarvikkeiden osalta.

Sinervo kertoo, että verkkokauppa-alusta, josta tamperelaiset koulut hankkivat tarvikkeet, on Tuomi Logistiikan oma, mikä poikkeaa esimerkiksi Helsingin kaupungin toimintamallista. Alustalta löytyvät aina vain kilpailutetut tuotteet.

”Kun koulutarvikkeet ostetaan tämän korin avulla, asiakas tietää, että kaikki tuotteet ovat sopimuksen piirissä olevia tuotteita.”

Sinervon mukaan tarjouspyynnössä on tarkkoja teknisiä määritelmiä, mitä tuotteelta odotetaan. Hinta on vain yksi määre. ”Jos mietitään vaikka tämmöistä vihkoa, siellä on todennäköisesti tiettyjä ominaisuuksia vaikka paperin paksuuden suhteen ja esimerkiksi ruutuihin ja sivumääriin liittyviä vaatimuksia.”

Logistiikkajohtaja Antti Sinervo Tuomi logistiikan varastossa maaliskuussa 2020.

”Kommentteja ei juurikaan tullut”

Kysyimme lisäksi näkemyksiä koulutarvikkeiden hinnoista peruskoulujen rehtoreilta. Kyselykierroksen perusteella suurempia ongelmia ei ole tämän kilpailutuskauden aikana ilmennyt.

Messukylän koulun rehtori Karita Boström kertoo, että hinta on yleensä ollut sopiva, mutta joiden tuotteiden laadussa on vuosien varrella ollut vaihtelua. ”Välillä laatu on ollut ihan ok, joten aina tämä ei ole onneksi ollut pulmana.”

Pispalan koulun rehtori Ilpo Rantanen sanoo osallistuneensa rehtorien työryhmään keväällä ja tiedustelleensa näkemyksiä kilpailutukseen myös henkilöstöltä. ”Kommentteja ei juurikaan tullut.”