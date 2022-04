Tampereen katukuvaan saapui 700 kaupunkipyörää – Viime vuonna takkuisesti alkaneeseen kokeiluun on nyt tehty parannuksia

Tampereen kaupunkipyöräkausi käynnistyi perjantaina.

Aamulehti

Sale-tunnuksilla teipatut Tampereen kaupunkipyörät ovat saapuneet katukuvaan. Kausi alkoi perjantaina 15. huhtikuuta ja jatkuu lokakuun loppuun.

Sovelluksen kautta lainattavia pyöriä on 700. Pyöriä voi lainata pyöräparkeista, joita on 95 ympäri kaupunkia.

Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Mika Periviita kertoo, että viime kesän jälkeen kaupunkipyöräjärjestelmään on tehty useita muutoksia, joiden taustalla on saatu palaute.

Muutoksia on tehty esimerkiksi uusimalla sovellus sekä laskemalla hintoja.

Periviita sanoo, että kaupunki sai viime vuonna paljon palautetta 30 minuutin käyttöajasta, joka koettiin liian lyhyeksi. Periviita kertoo tehneensä saman havainnon myös omien käyttökokemusten perusteella, ja nyt käyttöaikaa nostettiin 45 minuuttiin.

Periviita kertoo, että pyöräparkkeja on aseteltu pääosin raitiotien varrelle, ja niitä on lisätty erityisesti Kauppiin Lukonmäkeen sekä Hallilaan. Täysin uutena alueena on Hervanta, josta pyörän voi lainata useammasta paikasta.

Käyttöä halutaan

Periviita arvioi, että alkava kaupunkipyöräkausi menee paremmin kuin edellinen.

Hän sanoo, että viime vuonna haasteita toi esimerkiksi se, että pyörät tulivat käyttöön vasta kesäkuun loppupuolella. Tilanne on hänen mukaansa nyt toinen, sillä liikkeellä ollaan täysin eri volyymilla.

”Halumme järjestelmälle käyttäjiä. Tämä on kestävää liikennettä, ja jos tästä on apua joukkoliikenteen jatkoksi tai muuten liikkumiseen, puoltaa järjestelmä paikkaansa.”

Periviita arvioi, että tamperelaisten lisäksi kaupunkipyörät löytävät käyttäjiä turisteista. Hän sanoo, että turistit saattavat käyttää pyöriä jopa paikallisasukkaita helpommin.

”Tampereen katukuvassa nämä ovat vielä uusi juttu, mutta muualla Euroopassa nämä on tuttu juttu ja ne tunnistetaan varmasi.”