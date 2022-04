Listasimme pääsiäisen tärkeimmät kirkolliset tapahtumat Tampereella – Kirkkovuoden kohokohtaa vietetään pitkästä aikaa normaaliin tapaan

Tampereen seurakunnissa on huomattu, että pääsiäinen resonoi tänä vuonna erityisen vahvasti ihmisten tuntemuksiin vallitsevan maailmantilanteen vuoksi.

Ihmiset pääsevät kahden koronavuoden aiheuttaman tauon jälkeen fyysisesti mukaan kirkkovuoden kohokohdan eli pääsiäisen ajan jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin Tampereella. Kiirastorstain, pitkäperjantain, pääsiäislauantain ja pääsiäispäivän jumalanpalvelukset järjestetään pitkästä aikaa normaalisti eri kirkoissa, mutta joitakin jumalanpalveluksia voi edelleen seurata myös verkon välityksellä.

Tuomiokirkkoseura­kunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Olli Hallikainen on iloinen siitä, että kristikunnan suurta juhlaa voidaan jälleen viettää yhdessä.

”Pääsiäinen on suuri juhla, ja onkin juhlaa, että voidaan kokoontua yhdessä jumalanpalveluksiin, tapahtumiin ja konsertteihin.”

Kiirastorstaina alttari on puettu violetin värisiin vaatteisiin, mutta ehtoollismessun päätteeksi alttarivaatteet vaihdetaan mustiin pitkäperjantaiksi, joka on kirkkovuoden ainoa surujuhla.

Pääsiäinen Tärkeimmät tapahtumat Perjantai 15.4. Jumalanpalvelukset Kello 10: Aleksanterin kirkko, Härmälän kirkko, Kalevan kirkko, Messukylän kirkko, Teiskon kirkko, Tesoman kirkko, Tuomiokirkko ja Viinikan kirkko. Kello 11: Hervannan kirkko, Pispalan kirkko ja Svenska Hemmet. Konsertit Kello 15: Tarvo Laakso esiintyy Hervannan kirkossa ja Peter Joukainen Lielahden kirkossa. Kello 18: Tuomiokirkossa konsertti, jossa kuullaan Giovanni Battista Pergolesin Stabat mater. Kello 20.30: Pispalan kirkossa esiintyy vokaaliyhtye Cantus Alaudae. Lauantai 16.4. Jumalanpalvelukset Kello 23: Linnainmaan seurakuntakeskus, Pispalan kirkko, Tuomiokirkko ja Viinikan kirkko. Konsertit Kello 21: Kalevan kirkossa konsertti, jossa kuullaan muun muassa J.S. Bachin musiikkia. Sunnuntai 17.4. Jumalanpalvelukset Kello 10: Aleksanterin kirkko, Härmälän kirkko, Kalevan kirkko, Messukylän kirkko, Teiskon kirkko, Tesoman kirkko, Tuomiokirkko ja Viinikan kirkko. Kello 11: Aitolahden kirkko, Hervannan kirkko, Pispalan kirkko ja Svenska Hemmet. Kello 12: Lielahden kirkko. Kello 15: Lapsiystävällinen ehtoollisjumalanpalvelus Finlaysonin kirkossa. Konsertit Kello 17: Kamarikuoro Kaarton konsertti Viinikan kirkossa. Maanantai 18.4. Konsertit Kello 17: Pekka Laukkarinen Lielahden kirkossa. Kello 19: Tampere Cappellan konsertti Tuomiokirkossa.

”Vaikka tapahtumiin voi digitaalisten laitteiden avulla osallistua myös etänä, fyysisillä tilaisuuksilla on yhteisöllinen merkitys. Kyllä se tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja pääsiäisen viettoon lisäulottuvuuden. Pääsiäisen ajan tapahtumien sisään liittyy tavallisestikin draamaa, mutta tuntuu, että vallitseva maailmantilanne aiheuttaa paljon lisää draamaa.”

Tampereen seurakunnissa onkin huomattu, että pääsiäinen resonoi tänä vuonna erityisen vahvasti ihmisten tuntemuksiin. Ihmiset kaipaavat toivoa kaiken epävarmuuden, pelon ja kärsimyksen keskellä.

”Ihmisten auttamishalu näkyy nyt niin kirkon kuin avustusjärjestöjen kautta. Ajattelen sen kertovan siitä, että toivo saa liikkeelle, toimimaan ja lahjoittamaan keräyksiin rahaa. Vaikka uutiset ovat synkkiä, niin ei lamaannuta vaan herätään auttamaan. Toivo on kantavana voimana. Toivo siitä, että sota ja hulluus päättyvät.”

Hallikaisen mukaan pääsiäistä voisi kutsua myös pysähtymisen hetkeksi vaikeiden asioiden keskellä.

”Pääsiäisessä ja sen tapahtumissakin päällimmäisenä on toivo. Kuolemalta, jota nähdään lähempää ja kauempaa, ei voi sulkea silmiä. Silti pääsiäisen ja erityisesti pääsiäisaamun ylösnousemuksen viestin ja sanoman keskiössä on toivo. Että elämä voittaa, ja kaiken kuoleman ja kärsimyksen keskelläkin on toivoa.

Pääsiäisen jumalanpalvelusten putki käynnistyi kiirastorstain suosituilla messuilla torstaina. Kuva Aleksanterin kirkosta Tampereelta.

Kirkon rooli korostuu vaikeina aikoina

Kirkkoon kuuluvien määrä Suomessa on ollut viime vuosien aikana tasaisessa laskussa, mutta aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että kirkkoon liittyvien määrässä nähtiin pieni piikki maaliskuussa. Ukrainan sodan aiheuttamat tunteet ovat nousseet esiin myös seurakuntien arjessa.

”Ajattelen niin, että kasvupiikki on signaali siitä, että kaiken epävarmuuden ja turvattomuuden keskellä kirkko ja kirkon välittämä toivo sekä rajoja tuntematon lähimmäisen rakkaus saavat vastakaikua samalla tavalla kuin pääsiäisen sanoma toivosta, valosta ja elämän voittamisesta”, Hallikainen pohtii.

Hallikainen kokee, että kirkon yhteen kokoava rooli korostuu vaikeina aikoina.

”Palvelevassa puhelimessa on havaittu, että ahdistavat kysymykset Ukrainan tilanteeseen liittyen ovat lisänneet yhteydenottoja. Monen henkinen kuormitus sodan ja pandemiavuosien johdosta on suurta. Kirkot ovat päivittäin auki ja monet haluavat tulla ihan pistäytymään kirkkoihin, sytyttämään kynttilän ja olemaan hetken hiljaa. Kirkosta saa halutessaan myös tukea ja apua. Kirkon työntekijää, pappia tai diakoniatyöntekijää voi nykäistä hihasta ja pyytää keskustelemaan.”