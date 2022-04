Särkänniemen suunnitelmat: Tämä silta on keskeinen puheenaihe, päätöksiä ei ole tehty – ”Kaavasta varmasti valitetaan”

Kortelahden yli suunniteltu kevyen liikenteen Särkänsilta on hiertänyt niin lautakunnassa kuin kaupunginvaltuustossakin.

Aamulehti

Särkänniemen muutossuunnitelmat etenivät maanantaina, kun Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen alueella.

Valtuuston kokouksessa keskusteltiin muun muassa Kortelahden yli suunnitellusta kevyen liikenteen Särkänsillasta. ”Tämä silta oli varmasti sellainen keskeinen ongelmanaiheuttaja”, Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) kommentoi.

Sama silta on hiertänyt ennenkin. Asiasta keskusteltiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa viime vuoden maaliskuussa, kun Särkänniemen alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin niukasti.

Lue lisää: Särkänniemen suunnitelmissa hiertää eniten uusi silta – Kaavaehdotuksen vastustajan mielestä Särkänsilta olisi turvallisuusriski laivoille

Mitä käy Tarjanteelle?

Särkänsillasta ei ole vielä tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia. Sillasta on alustavasti suunniteltu samankorkuista kuin Ranta-Tampellan kanavan ylittävästä sillasta, eli se tulisi noin noin 2,5 metrin korkeudelle vedenpinnasta. Tämä tarkoittaisi sitä, että isoimmat alukset, kuten yli satavuotias höyrylaiva S/S Tarjanne, eivät enää pääsisi lahden pohjukkaan asti.

”Pohjukka jää sitten pienempien alusten satamaksi”, Jäntti sanoo. Hän vakuuttaa, että matkustajalaivojen ei tarvitse kuitenkaan siirtyä sillan vuoksi muualle. ”Molemmin puolin satamaa säilyy edelleen isojen laivojen kylkipaikkoja.”

Silta halutaan pitää Jäntin mukaan suhteellisen matalana siksi, ettei silta hallitsisi liikaa maisemaa. Suuri korkeusero sillalla ei myöskään olisi hyvä pyöräilijöille ja kävelijöille.

Entä turvallisuus?

Siltaa on vastustettu muun muassa turvallisuusargumentilla. Jäntin mukaan sillasta on konsultoitu merenkulun asiantuntijoita, ja riippumaton konsultti on ollut myös lautakunnan kuultavana aiheesta.

”Asiantuntijalausuntojen mukaan silta saattaa tietyissä tuuliolosuhteissa tehdä isompien alusten kääntämisen vaikeammaksi, mutta ei mahdottomaksi. Konsultin mukaan satamassa voidaan operoida kuten tähänkin asti”, Jäntti sanoo.

Pienemmät alukset puolestaan mahtuvat alittamaan sillan lahden pohjukkaan saakka, eikä Jäntti näe asiassa ongelmaa.

Mitä seuraavaksi?

Nyt kun asemakaavamuutos on hyväksytty, mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin?

Jäntin mukaan menee varmasti vielä vuosia, ennen kuin alueella ryhdytään toteuttamaan mitään suunnitelmia. ”Nyt kun asemakaavamuutos on hyväksytty, kaavasta varmasti valitetaan”, hän sanoo.

Jos kaavasta valitetaan, asia etenee hallinto-oikeuden käsittelyyn. Jäntti pohtii, voisiko asia saada jopa valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. ”Joka tapauksessa täytyy varautua odottamaan lainvoimaisuuden saamista hallinto-oikeudesta parisen vuotta.”

Siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen kun kaavalle on saatu lainvoimaisuus, Jäntti ei osaa vielä kommentoida. ”Siinä on sitten Särkänniemi tärkeimpänä toimijana. Särkänsilta on heidän näkökulmastaan merkittävä, mutta sitä en osaa yhtään sanoa, milloin se voisi lähteä rakentumaan.”