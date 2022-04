Tiistaina alkava lakko aiheuttaa väistämättä turhia reissuja terveysasemille Tampereella – ajan peruuntuminen voi selvitä vasta paikan päällä

Jukon kaksipäiväinen lakko vaikuttaa sote-palveluiden lisäksi kouluihin ja päiväkoteihin. Lakko alkaa tiistaina Tampereen lisäksi Kuopiossa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon kaksipäiväinen lakko on alkamassa tiistaina Tampereella.

Lakko vaikuttaa kouluihin, päiväkoteihin ja sote-palveluihin. Lakon piiriin kuuluvat muun muassa opettajat, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit.

Väistämättä tulee turhia käyntejä

Lakko vaikuttaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja esimerkiksi kiireettömiä ajanvarauksia peruuntuu terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa.

Työtaistelu on rajattu siten, ettei se koske tehtäviä, joiden tekemättä jättäminen voisi aiheuttaa vaaraa kansalaisten hengelle, terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle. Lakon ulkopuolelle on rajattu muun muassa pelastustoimi, kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät sekä kiireellinen ja päivystysluontoinen hoito perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Asiakkaille on pyritty ilmoittamaan peruuntuvista ajoista, mutta Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen myöntää, että lakko aiheuttaa väistämättä myös turhia käyntejä, kun ajan peruuntuminen selviää vasta paikan päällä.

”Pahoittelen asiaa jo etukäteen. Kannattaa seurata tarkkaan kaupungin tiedotusta, sieltä pystyy monien palveluiden osalta myös päättelemään oman ajanvarauksen tilanteen”, Kuosmanen sanoo.

Kuosmanen on jo varautunut siihen, että palautetta tulee kaupunkilaisilta varmasti. ”Toivoisin asiakkailta ymmärrystä. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, paljonko meillä on henkilöstöä töissä lakon aikana. Kaikille kyllä ilmoitetaan ajan peruuntumisesta heti, kun asia selviää.”

Kouluissa rikkonainen kevätlukukausi

Tampereella perusopetus keskeytetään tiistaiksi ja keskiviikoksi. Lakkopäivinä 1.–2. luokan oppilaille järjestetään kerhotoimintaa ja oppilaiden on mahdollista käydä syömässä koululla.

Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, ettei hänen korviinsa ollut vielä maanantai-iltapäivään mennessä kantautunut vanhemmilta palautetta opetuksen keskeyttämisestä. ”Tulossa oleva pääsiäinen varmaan tuottaa tässä osalle sellaista mukavuusnäkökulmaa. Lakko tarkoittanee kaksi päivää pidempää pääsiäislomaa”, Järvelä sanoo.

Järvelä huomauttaa, ettei kyse ole ”vain kahden päivän lakosta”. Takana on jo rankka koronatalvi, jonka aikana poissaoloja kertyi paljon. Lisäksi vasta maaliskuun lopussa koulujen toimintaan vaikutti julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja ammattiliitto Jytyn lakko. Silloin lakossa olivat esimerkiksi koulunkäynninohjaajat.

”Tässä on kaksi kertaa kahden päivän lakko. Kevätlukukausi on ollut jo aika rikkonainen, ja tietysti toivon, ettei tilanne pitkity. Tilanne on oppimisen kannalta hyvin raskas”, Järvelä sanoo.